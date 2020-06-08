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Dünya BAE, Hafterin aldığı yenilgilerin ardından Libyada siyasi çözüm çağrısı yaptı
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BAE, Hafter'in aldığı yenilgilerin ardından Libya'da 'siyasi çözüm' çağrısı yaptı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirlikleri, darbeci generalin son günlerde Libya ordusu karşısında aldığı yenilgilerin ardından "siyasi çözüm" çağrıları yapmaya başladı.

Haber Merkezi AA
Uluslararası toplumun başta devam eden savaş olmak üzere bazı endişelerinin olduğunu ileri sürüldü.
Uluslararası toplumun başta devam eden savaş olmak üzere bazı endişelerinin olduğunu ileri sürüldü.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Libya'da 8 Haziran'da ateşkesi öngören Kahire Bildirgesi'ni memnuniyetle karşılamasının, Arap ve uluslararası düzeyde Libya'da ivedilikle ateşkesin sağlanması, dış güçlerin ülkeden çıkarılması ve siyasi çözüme dönülmesini güçlendireceğini ifade etti.

  • Açık şekilde askeri müdahalenin yaşandığı bu dönemde zamanın yüz yıl öncesine döndürülemeyeceğini savunan Gargaş, "Siyasi çözüm için uluslararası bir siyasi irade olduğu inkar edilemez" ifadesini kullandı.

Gargaş, uluslararası toplumun başta devam eden savaş olmak üzere bazı endişelerinin olduğunu ileri sürdü.

Ne olmuştu?

Libya ordusunun son dönemde Hafter'e bağlı milislere karşı peş peşe ve önemli başarılar elde etmesinin ardından Hafter ve müttefikleri 6 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmıştı.

  • Yapılan görüşmelerin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi, Hafter ve siyasi müttefiki Akile Salih, ortak bir basın toplantısı düzenleyerek, 8 Haziran itibarıyla Libya genelinde ateşkes öngören "Kahire Bildirgesi" isimli bir duyuru yapmıştı.

Rusya, Fransa, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan ve Arap Birliği'nden "Kahire Bildirgesi" isimli girişime destek açıklamaları gelmişti.

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