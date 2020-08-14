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Dünya BAE-İsrail anlaşmasına Libyadan sert tepki Şaşırtmayan bir ihanet
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BAE-İsrail anlaşmasına Libya'dan sert tepki: Şaşırtmayan bir ihanet

Libya Başkanlık Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail ile ilişkileri normalleşme konusunda anlaşmaya varmasını 'şaşırtmayan bir ihanet' olarak değerlendirdi. BAE'nin bu adımını 'ümmetin sırtına vurduğu başka bir hançer' olarak nitelendiren açıklamada, "BAE'nin bu siyaseti sonucu İslam ümmetinin son dönemde verdiği kayıplar, Siyonist rejimin son 50 yılda öldürdüğü ve yurtlarından ettiklerinden katbekat daha fazladır" ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi AA
Libya UMH Başbakanı Sarrac.
Libya UMH Başbakanı Sarrac.

Libya Başkanlık Konseyi Üyesi Muhammed Amari Zayid, El-Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, BAE-İsrail anlaşması için, "BAE devletçiğinin şaşırtmayan bir ihanetidir. Libya, Suriye ve Yemen'de sürdürdüğü yıkıcı rol ile Katar, Filistin ve bölgenin özgür halklarına ambargo uygulamasının doğal bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

BAE'nin bu adımını "ümmetin sırtına vurduğu başka bir hançer" olarak nitelendiren Zayid, "BAE'nin bu siyaseti sonucu İslam ümmetinin son dönemde verdiği kayıplar, Siyonist rejimin son 50 yılda öldürdüğü ve yurtlarından ettiklerinden katbekat daha fazladır." dedi.

BAE LİBYA'YI KAN GÖLÜNE ÇEVİRDİ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in en önde gelen mali, siyasi ve askeri destekçisi durumundaki BAE, Hafter saflarında savaşmaları için bu ülkeye Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı binlerce paralı savaşçının yanı sıra Suriyeli savaşçılar ve Sudanlı Cancavid milisleri sevk etmişti.

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