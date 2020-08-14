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Dünya BAE-İsrail anlaşmasına zemin hazırlayan 3 ara bulucunun ismi belli oldu
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BAE-İsrail anlaşmasına zemin hazırlayan 3 ara bulucunun ismi belli oldu

İsrail medyası, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasında normalleşme anlaşmasının imzalanmasına zemin hazırlayan 3 ara bulucunun kimliğini açıkladı. İsrail basını özellikle Mossad Başkanı Yossi Cohen'in anlaşmanın zeminin hazırlamak için son dönemde birkaç defa Abu Dabi'yi ziyaret ettiği bilgisine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Mossad Başkanı Yossi Cohen'in görev süresi 2021 yılına kadar uzatılmıştı.
Mossad Başkanı Yossi Cohen'in görev süresi 2021 yılına kadar uzatılmıştı.

İsrail Kanal 7 Televizyonunun haberinde, İsrail asıllı Amerikalı iş adamı Haim Saban'ın, Tel Aviv ile Abu Dabi arasındaki temaslara aracılık ettiği ve bunun iki ülke arasında tarihi bir anlaşmayla sonuçlandığı belirtildi.

Haberde, Saban'ın, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in yakın arkadaşı olduğuna değinildi.

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin internet sayfasında ise İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in, söz konusu anlaşmaya zemin hazırlamak için son dönemde bir kaç defa Abu Dabi'yi ziyaret ettiği bilgisi yer aldı.

Gazete, Cohen'in, BAE'deki prens ve yetkililerle yakın ilişkileri olduğuna işaret etti.

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Gazete ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in de Tel Aviv-Abu Dabi yakınlaşması için çalıştığını aktardı.

TRUMP ANLAŞMAYI 'TARİHİ' OLARAK NİTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump dün, İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullanmıştı.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, “Bu tarihi bir gün” değerlendirmesi yapmıştı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edilmişti.

BAE, 1979’da Mısır’ın, 1994’te de Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

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