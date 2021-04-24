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Dünya BAE Kudüsten aldığı mülkleri İsraile satıyor
ORTADOĞU

BAE Kudüs’ten aldığı mülkleri İsrail’e satıyor

İsrail’in Doğu Kudüs’ü Yahudileştirme planı çerçevesinde Birleşik Arap Emirlikleri’yle işbirliği yaptığı ortaya çıktı. İşgalci güçle geçen yıl eylül ayında ‘normalleşme’ anlaşması imzalayan BAE, Filistinlilerin Doğu Kudüs’teki mülklerini satın alıp, İsrail’e komisyon karşılığı teslim ediyor. Hain işbirliğinde Ortadoğu’nun karanlık ismi Muhammed Dahlan da rol alıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
BAE Kudüs’ten aldığı mülkleri İsrail’e satıyor
Filistinliler, ihanet değerlendirmesi yaptıkları, BAE’nin İsrail ile “normalleşme” anlaşmasını Mescid-i Aksa’da protesto etmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Doğu Kudüs’te İsrail adına gayrimenkul satın aldığı ortaya çıktı. Filistin davasına ihanet anlamına gelen iş birliğini ortaya çıkaran Kudüs araştırmacısı Mezin El-Caberi, yaptığı açıklamada BAE’nın Filistinli arabulucular aracılığıyla işgal altındaki Kudüs’te gayrimenkul satın alma girişimlerinin varlığını doğruladı. El-Caberi, birkaç ay önce BAE’ye bağlı kişilerin, koronavirüs nedeniyle dükkanlarını kapatmak zorunda kalan Kudüs’teki işletmecilere yardım bahanesiyle mülklerini satın almayı teklif ettiğini dile getirdi. Filistinlilerin mülklerini satın almaya çalışan kişilerin işgalciler yararına komisyoncu olarak çalıştıkları ve İsrail polisi ile iş birliği yaptığının bilindiğine vurgu yapıldı.

ORGANİZE BİR SUÇ İŞLENİYOR

El Caberi, “Mülklerin yerleşimcilere satılması organize bir suç teşkil ediyor. Çünkü satışlar paravan şirketler aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Bu şirketlerin kayıtları Filistin dışında bulunuyor ve yerleşimciler bunları satışları kolaylaştırmak için kullanıyor.” değerlendirmesini yaptı ve “Gayrimenkul el değiştirmesinde hayali şirketler kullanılmasındaki amaç Filistinli satıcıları ikna etmek. Ancak bu yöntem biliniyor ve Filistinlilerin dikkatli olması gerekiyor.” uyarısında bulundu.

Dahlan
Dahlan

DAHLAN DA İŞİN İÇİNDE

Lübnan gazetesi El-Ahbar da BAE’nin Filistinlilerin Kudüs’teki gayrimenkullerini satın alarak bölgenin Yahudileştirilmesine katkı sağladığını doğruladı. Gazete, planın uygulanmasında BAE-İsrail suç ortaklığını doğrulayan fotoğraflar, belgeler ve haritalar yayımladı. BAE’ye ait şirketlerin, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed adına çalışan Muhammed Dahlan aracılığıyla gayrimenkul satın aldığını ve mülkiyetlerini Yahudi yerleşimcilere devrettiğini tespit etti. Belgeler ayrıca, Fadi El-Salamin adlı bir Filistinli arabulucunun El-Aksa Camii’ni çevreleyen alanda Filistinlilere ait gayrimenkulleri satın aldığını gösteriyor. El-Salamin’in daha sonra bu mülkleri, İsrailli yerleşimcilere verilmek üzere BAE’li bir şirkete devrettiği belirlendi.

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