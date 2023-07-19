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Dünya

BAE medyasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine övgü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer vererek, iki ülke arasındaki ortaklığa övgüde bulundu. BAE resmi ajansı WAM'ın konuyla ilgili haberinde, son iki yılda yapılan ziyaretlerle BAE ile Türkiye'nin dostluk ve ortaklık ilişkilerini güçlendirdiği vurgulandı. El-İttihad gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetten görerek, BAE ile Türkiye arasındaki işbirliğine dikkati çekti.

13:12 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) medyası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretine geniş yer vererek, iki ülke arasındaki ortaklığa övgüde bulundu.


BAE resmi ajansı WAM'ın konuyla ilgili haberinde, son iki yılda yapılan ziyaretlerle BAE ile Türkiye'nin dostluk ve ortaklık ilişkilerini güçlendirdiği vurgulandı.


Erdoğan'ın halihazırda yaptığı ziyaretin, tarafları bir araya getiren 5'inci görüşme olduğu aktarılan haberde, daha öncekilerin, Kasım 2021, Şubat 2022, Mart 2023 ve Haziran 2023'te gerçekleştirildiği kaydedildi.


BAE'nin ortaklıklarını güçlendirme, dost ülkelerle ilişkilerini genişletme stratejisi kapsamında, Türkiye ile ilişkilerin büyük önem taşıdığı belirtilen haberde, ikili iş birliğini geliştirmek için ekonomi, güvenlik, çevre, teknoloji gibi alanlarda onlarca stratejik anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığı hatırlatıldı.


El-İttihad gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini manşetten görerek, BAE ile Türkiye arasındaki işbirliğine dikkati çekti.


Erdoğan'ın dün ülkeye ulaştığını, bugün resmi temaslarda bulunacağını ilk sayfadan duyuran gazete, BAE-Türkiye ilişkileri ile iki ülke arasındaki ekonomik ortaklığı anlatan bir rapor yayımladı.


Yerel medyadan El-Beyan ve El-Haliç de Erdoğan'ın ziyaretini paylaşırken, son dönemde BAE-Türkiye ilişkilerini ele alan raporlara yer verdi.


BAE medyası, Twitter'da da
"Türkiye Cumhurbaşkanı BAE'de"
etiketiyle çok sayıda paylaşımda bulundu.


Türkiye ve BAE çıtayı yükseltiyor: Ticarette yeni hedef 40 milyar dolar
Türkiye ve BAE çıtayı yükseltiyor: Ticarette yeni hedef 40 milyar dolar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin bölgesel istikrar ve refahı olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Zahiri "Ziyaretin sonuçlarının, ekonomi, ticaret, yatırım, ulaştırma, sağlık ve enerji alanlarında yeni yatırım fırsatları arama ve yeni sektörlerde ticaret alışverişini ve ortak işbirliğini geliştirme yoluyla birçok alanda ilişkilerin seviyesini ilerleteceğine inanıyoruz. Ziyaret sırasında özellikle ticaret hacminin gelecek yıllarda yaklaşık 40 milyar dolara çıkarılması yönündeki karşılıklı istek ile iki ülke için öncelikli tüm alanlarda ilişkileri geliştirmenin yolları ele alınacak" dedi.



#BAE
#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkiye
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