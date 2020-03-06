Dünya BAE Prensi bin Zayedin korona virüsüne yakalandığı iddiasını ortaya atan Twitter hesabı kapatıldı
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BAE Prensi bin Zayed’in korona virüsüne yakalandığı iddiasını ortaya atan Twitter hesabı kapatıldı

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed’in korona virüsü nedeniyle karantina altına alınmasının ardından Zayed’in hasta olduğunu iddia eden ve sahte olduğu ifade edilen Twitter hesabı kapatıldı.

Haber Merkezi İHA
Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed.
Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed.

Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Muhammed bin Zayed’in, dün yakın bir çalışanından korona virüsüne yakalandığı iddia edilmişti.

  • Yerel ve uluslararası çok sayıda kurum da Twitter hesabına dayanarak verdiği haberi kısa bir sonra sildi. Dünya basınında geniş yankı uyandıran haberi öne süren Twitter hesabı ise kapatıldı.

Twitter hesabının kapatılmasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bazı kullanıcılar kapatılan hesabın Yemenli bir gazeteci olduğunu, bazı kullanıcılar ise hesabın takipçi sayısının az olduğunu göz önünde bulundurarak hesabın sahte olduğunu savundu.

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