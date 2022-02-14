BAE resmi ajansından Türkçe video: Parlak bir gelecekle birleştik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan’ın daveti üzerine Birleşik Arap Emirlikleri’ne ziyarette bulundu.

Resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti dolasıyla BAE resmi haber ajansı WAM, sosyal medya hesabı üzerinden "BAE-Türkiye kardeşliğine" vurgu yapılan Türkçe bir video yayınladı.

OYNAT 00:26 BAE resmi ajansıdan Türkçe videolu paylaşım: BAE ile Türkiye parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) resmi haber ajansı WAM, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti dolayısıyla 'BAE-Türkiye kardeşliğine' vurgu yapılan Türkçe kısa bir video yayınladı. BAE'lilerin Türkçe konuşmalarına yer verilen kısa video, WAM'ın sosyal medya hesabından 'BAE ile Türkiye, sevgi ve parlak bir gelecek üzerinde birleşiyor' ifadesiyle paylaşıldı. BiP'te paylaş

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BAE vatandaşlarının Türkçe konuşmalarına yer verilen video, WAM tarafından “BAE ve Türkiye sevgiyle ve parlak bir gelecekle birleşti” başlığıyla paylaşıldı.

FOTOĞRAF 26 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı.<br> Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamladı. Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Bin Zayid, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.<br><br> Heyetler arası görüşmeye geçen Erdoğan ve Bin Zayid, anlaşmaların imza törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Al Nahyan ile Kasr El Vatan Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleştirdi ve şeref defterini imzaladı.<br> İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinden kareler... Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE'de: Bin Zayid tarafından resmi törenle karşılandı Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki gün sürecek bir ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi törenle karşılandı. Program öncesi Kasr El Vatan Sarayı'nda tören hazırlığı yapıldı.



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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesinde dün akşam da BAE’nin Dubai kentinde bulunan dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa’ya Türk bayrağı ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazısı yansıtılmıştı.

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