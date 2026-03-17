BAE'de balistik füzenin önlenmesi sırasında düşen şarapnel 1 kişinin ölümüne yol açtı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye bağlı Beni Yas bölgesinde, bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenmesi sırasında düşen şarapneller 1 kişinin ölümüne yol açtı.
Abu Dabi Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, bir balistik füzenin hava savunma sistemlerince önlenmesi sırasında Abu Dabi'ye bağlı Beni Yas bölgesine şarapnellerin düştüğü belirtildi.
Olayda Pakistan vatandaşı 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.
