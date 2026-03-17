The Economist: ABD uydulara sansür uyguluyor

04:00 17/03/2026, Salı
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile İran’ın misillemeleri sürerken, özellikle bölgede yaşananlara dair çalışmalarda ve takipte kritik öneme sahip ticari uydu görüntülerine erişim kısıtlaması geldi.

Kısıtlama nedeniyle bölgedeki gelişmelerin izlenmesinin zorlaştığı bildirildi. İngiliz The Economist dergisinin haberine göre, araştırmacıların ve gazetecilerin çatışma bölgelerini takip etmesinde kilit rol oynayan uydu görüntülerinin bir kısmı, gerilimin ardından erişime kapatıldı. Ayrıca bazı uydu görüntülerinde de yayınlanmanın geciktirildiği belirtildi. Bu durumun, çatışmalardaki sivil kayıpların ve saldırıların bağımsız şekilde doğrulanmasını imkansız hale getirdiği vurgulandı. ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi Planet Labs, Ortadoğu’ya ilişkin yüksek çözünürlüklü görüntülerin yayınlanmasına önce 4 gün gecikme getirirken, bu süreyi daha sonra 2 haftaya çıkardı. Şirket, bu kararı şeffaflık taahhüdü ile görüntülerin müttefiklere veya sivillere zarar verecek saldırı planlarında kullanılma riskini sınırlama sorumluluğu arasında denge kurmak amacıyla aldığını savundu. Kararın bağımsız olarak alındığı açıklansa da haberde ABD yönetiminin şirketler üzerinde baskı kurduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Ayrıca, ABD merkezli Vantor şirketinin askeri üs görüntülerini yayınlamama politikası izlediği, buna karşın Airbus gibi Avrupa firmaları ile Jilin-1 ve Siwei gibi Çin merkezli şirketlerin sektördeki faaliyetlerini artırdığı belirtildi.



