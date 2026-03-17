ABD Başkanı Trump İran saldırıları dolayısıyla Çin ziyaretini bir süre erteleyeceğini açıkladı

00:5317/03/2026, Salı
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la ilgili son duruma ilişkin soruları yanıtladı. Trump, Çin'e gerçekleştireceği ziyaretle ilgili "Çin'le görüşüyoruz. Çok isterdim ama savaş yüzünden burada kalmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran saldırıları nedeniyle ülkesinde kalması gerektiğini ve Çin ziyaretini bir süre erteleyeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance ile Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'la ilgili son duruma ilişkin soruları yanıtladı.


"Aramızda çok iyi bir ilişki var"

Trump, daha önce nisan ayı başında yapılacağı duyurulan Çin ziyaretini zamanında yapıp yapmayacağı sorusuna,
"Çin'le görüşüyoruz. Çok isterdim ama savaş yüzünden burada kalmak istiyorum. Burada olmam gerektiğini hissediyorum. Bu yüzden bir ay erteleme talebinde bulunduk. Onlarla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Aramızda çok iyi bir ilişki var."
diye yanıt verdi.

Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı konusunda Çin'in kendilerine hem teşekkür hem yardım etmesi gerektiğini ifade ederek, Pekin'in petrol ihtiyacının yüzde 90'ını bu boğaz üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.



15 Temmuz
Gaziantep bayram namazı vakti 2026: Gaziantep'te Ramazan Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet namaz vakti