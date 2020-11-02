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Dünya BAEden Fransaya destek Macron kesinlikle haklı, Avrupa ülkeleri Erdoğana karşı birlik olsun
ASYA

BAE’den Fransa’ya destek: Macron kesinlikle haklı, Avrupa ülkeleri Erdoğan’a karşı birlik olsun

BAE’nin Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Anwar Gargash, İslam’a savaş açan Macron hükümetine destek çıkarak Türkiye’yi hedef aldı. “Macron Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor” diyen Gargash, Avrupa ülkelerini Erdoğan’a karşı birlik olmaya çağırdı.

Haber Merkezi Diğer
Anwar Gargash
Anwar Gargash

Fransa’da Macron hükümeti, İslam’ı ve Müslümanları hedef alan açıklama ve adımlarının ardından tepki toplamıştı. Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, eleştirilerini ve Fransız mallarına yönelik boykotunu sürdürürken, Macron hükümetine, Türkiye karşıtlığı ve düşmanlığında başı çeken Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek geldi

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“Macron kesinlikle haklı”

Alman Die Welt Gazetesine açıklamalarda bulunan BAE’nin Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Anwar Gargash, “Macron'un konuşmasında gerçekte söylediklerini dinlemeliyiz. Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor ve kesinlikle haklı” ifadelerini kullandı. Müslümanların Fransa’ya daha iyi entegre olması gerektiğini söyleyen Gargash, Fransız devletinin bunu başarmanın yollarını arama hakkına sahip olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi

Gargash, Welt’e yaptığı açıklamada Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef aldı. BAE’li bakan, “Erdoğan bir boşluk veya zayıflık görür görmez bunu etkisini artırmak için kullanıyor. Biz ona kırmızı çizgiyi gösterene kadar müzakere etme isteği göstermiyor” sözlerini kullandı.

Türk asıllı Fransız Avukat Demir: Hz. Muhammed'e hakaretin 'özgürlük' kabul edildiği bu ülkede kendimizi savunmamız her geçen gün zorlaştırılıyor
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Türk asıllı Fransız Avukat Demir: Hz. Muhammed'e hakaretin 'özgürlük' kabul edildiği bu ülkede kendimizi savunmamız her geçen gün zorlaştırılıyor
Fransa'nun Roen şehrinde yaşayan Türk asıllı Fransa vatandaşı Avukat Selçuk Demir, Ankara ve Paris hattındaki gerilimi yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e değerlendirdi. Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e yönelik skandal karikatürünün 'fikir özgürlüğü' çerçevesinde değerlendirildiği Fransa'da müslümanların kendilerini savunma hakkının gün geçtikçe sınırlandırıldığını belirten Demir önemli ifadeler kullandı.


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