BAE’den Fransa’ya destek: Macron kesinlikle haklı, Avrupa ülkeleri Erdoğan’a karşı birlik olsun

Fransa’da Macron hükümeti, İslam’ı ve Müslümanları hedef alan açıklama ve adımlarının ardından tepki toplamıştı. Dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, eleştirilerini ve Fransız mallarına yönelik boykotunu sürdürürken, Macron hükümetine, Türkiye karşıtlığı ve düşmanlığında başı çeken Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek geldi

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“Macron kesinlikle haklı”

Alman Die Welt Gazetesine açıklamalarda bulunan BAE’nin Dışişleri'nden Sorumlu Devlet Bakanı Anwar Gargash, “Macron'un konuşmasında gerçekte söylediklerini dinlemeliyiz. Batı'daki Müslümanları izole etmek istemiyor ve kesinlikle haklı” ifadelerini kullandı. Müslümanların Fransa’ya daha iyi entegre olması gerektiğini söyleyen Gargash, Fransız devletinin bunu başarmanın yollarını arama hakkına sahip olduğunu belirtti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirdi

Gargash, Welt’e yaptığı açıklamada Türkiye’yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef aldı. BAE’li bakan, “Erdoğan bir boşluk veya zayıflık görür görmez bunu etkisini artırmak için kullanıyor. Biz ona kırmızı çizgiyi gösterene kadar müzakere etme isteği göstermiyor” sözlerini kullandı.

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