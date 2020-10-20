BAE'den resmi talep geldi: İsrail'de büyükelçilik açıyor

Rus savaş uçakları İdlib'i vurdu

Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Suriye'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları İdlib'e hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırılarda İdlib'in güneyindeki Al-Maghara ve Farkya kasabalarının hedef alındığı belirtildi. Saldırı sonucu bölgeden dumanlar yükselirken, saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.