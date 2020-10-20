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Dünya BAEden resmi talep geldi İsrailde büyükelçilik açıyor
ORTADOĞU

BAE'den resmi talep geldi: İsrail'de büyükelçilik açıyor

BAE normalleşme adımları kapsamında İsrail'de büyükelçilik açıyor. Bugün BAE'den resmi talep İsrail'e iletildi. BAE Dışişleri Bakanı Danışmanı Ömer Saif Gobaş, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın İsrail'de büyükelçilik açmak için gönderdiği mektubu Bakan Ashkenazi'ye sundu.

Haber Merkezi AA
BAE, İsrail'de büyükelçilik açmak için resmi talepte bulundu.
BAE, İsrail'de büyükelçilik açmak için resmi talepte bulundu.

Normalleşme adımları kapsamında BAE ve İsrail arasında büyükelçilik açma girişimi başladı. BAE, İsrail'de büyükelçilik açma talebini resmi olarak iletti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi, BAE'den İsrail'e yapılan ilk üst düzey ziyaretteki heyetle çalışma yemeğinde bir araya geldi.

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NAHYAN'IN MEKTUBU SUNULDU

BAE Dışişleri Bakanı Danışmanı Ömer Saif Gobaş, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan'ın İsrail'de büyükelçilik açmak için gönderdiği mektubu Bakan Ashkenazi'ye sundu.

Bin Zayed, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine verdiği destekten dolayı Ashkenazi'ye teşekkür ederken, İsrail'in de kısa sürede Abu Dabi'de büyükelçiliğini açmasını umduğunu belirtti.

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ANLAŞMA BEYAZ SARAY'DA İMZALANMIŞTI

İsrail ile BAE arasında, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

İhanet anlaşması imzalandı
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İhanet anlaşması imzalandı
İsrail, Bahreyn ve BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) arasında Arap dünyasının ihanet anlaşması olarak isimlendirdiği anlaşma dün Beyaz Saray'da imzalandı. Trump anlaşma için 'Yeni Orta Doğu'nun şafağındayız' dedi.


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