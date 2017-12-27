BAE'li bakandan skandal çağrı: Türkiye'ye karşı birleşin

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, Twitter hesabından Türkiye ve İran'ı hedef alan skandal bir paylaşımda yaptı.

Twitter hesabından, Türkiye'ye yönelik suçlamalarda bulunan Gargaş, "Dünya bir çıkmaza girdi ve çözüm bölgesel hırslara karşı işbirliği yapmakta. Mezhepçi ve partizan yaklaşım, kabul edilebilir bir alternatif değil. Arap dünyası Tahran veya Ankara tarafından yönetilemez" ifadelerini kullandı.

النظام العربي في مأزق والحل في التعاضد و التكاتف والتعاون أمام الأطماع الإقليمية المحيطة، المنظور الطائفي والحزبي ليس بالبديل المقبول، والعالم العربي لن تقوده طهران أو أنقره بل عواصمه مجتمعة. REKLAM 27 Aralık 2017

Fahreddin Paşa'ya iftira atmışlardı

Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Twitter'da yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti.

Iraklı bir kişi tarafından yazılan "1916 yılında Türk Fahri Paşa’nın Medinetü’l Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam’dan İstanbul’a “Seferberlik” ilan ederek, Medine’deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan’ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu." şeklindeki tweeti yeniden paylaşan BAE'li bakan iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

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