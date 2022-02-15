Dünya BAEye ait Fly Dubai martta Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına başlıyor
ORTADOĞU

BAE'ye ait Fly Dubai martta Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına başlıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Fly Dubai, 2 Mart 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) uçuşları başlatacağını duyurdu. Böylece Fly Dubai hava yolu şirketi, BAE ile İstanbul arasındaki haftalık uçuş sayısını 12'ye çıkarmış olacak

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
BAEye ait Fly Dubai martta Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarına başlıyor
Fly Dubai

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Fly Dubai, 2 Mart 2022 itibarıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) uçuşları başlatacağını duyurdu.

Fly Dubai'nin internet sayfasından yapılan duyuruda, 2 Mart Çarşamba itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'na bilet rezervasyonlarının başladığı belirtildi.

BAE basınında yer alan haberlere göre, halihazırda Dubai-İstanbul Havalimanı hattında günlük bir uçuşunu sürdüren Fly Dubai, Dubai-Sabiha Gökçen Havalimanı hattında da haftada 5 sefer gerçekleştirecek.

Böylece Fly Dubai hava yolu şirketi, BAE ile İstanbul arasındaki haftalık uçuş sayısını 12'ye çıkarmış olacak.

BAE'den Türk dizileri için yeni karar
DÜNYA
BAE'den Türk dizileri için yeni karar
İkinci Macron vakası

İkinci Macron vakası

Almanya Başbakanı Scholz'u da dev masada ağırladı.
Cebimize girecek

Cebimize girecek

​Darphane para basım programına dahil etti.
Albayrak Akademi’de 6 haftalık Medya Okulu eğitimleri tamamlandı

10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

​Uzaktan Sağlık Hizmeti pilot illerde uygulanmaya başladı.

Son 3 ayda 4 kere görüldü.
Atık kumbara projesi

Atık kumbara projesi

​Karatay Belediyesinin bu projesiyle 1,5 hektometreküp suyun kirlenmesinin önüne geçildi.

​Ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler dikkat: TOKİ satışa çıkarıyor.

​Stoltenberg: Sahada gerilimin azaldığına dair işaretler görmedik

​Cumhurbaşkanı Erdoğan şeref defterini imzaladı.

​İki saatte yapılıyor: 300 yıl dayanıyor.

Rusya Parlamentosu'ndan Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk'i tanıma kararı.

Dünya literatürüne bir ilk olarak geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.