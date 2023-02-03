|
Dünya

Bağdat duvarları Kur’an’la doldu: Iraklı sanatçılardan İsveç’e tepki

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gönüllü genç ressam, İsveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçak saldırıları protesto etmek için şehrin duvarlarını ayetleri ve Arap hattıyla "Kur'an" yazarak süsledi. Ressam Ali Halife “Kayıtsız kalamazdık” dedi.

03:45 . 3/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gönüllü genç ressam, İsveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırılar üzerine kentin duvarlarını ayetler ve Arap hattıyla “Kur’an” yazarak süsledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gönüllü genç ressam, İsveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırılar üzerine kentin duvarlarını ayetler ve Arap hattıyla “Kur’an” yazarak süsledi.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gönüllü genç ressam, İsveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırılar üzerine kentin duvarlarını ayetler ve Arap hattıyla “Kur’an” yazarak süsledi. Kendilerine “Kelebek İzi Takımı” adını veren grubun kurucusu Ali Halife, Anadolu Ajansı’na, Müslümanların kutsal kitabına yapılanlar karşısında kayıtsız kalmak istemediklerini söyledi. Halife, “Kur’an-ı Kerim’i yakanları şiddetle kınıyoruz. Onlara Kur’an’da Hazreti İsa’nın ve annesi Hazreti Meryem’in isimlerinin de zikredildiğini hatırlatıyoruz.” şeklinde konuştu. Kelebek İzi Takımı’nın herhangi bir siyasi kesimden veya devletten maddi destek almadığını vurgulayan Halife, resim için gerekli malzemeleri grup üyeleri olarak kendi kişisel gelirlerinden oluşturdukları bütçeyle temin ettiklerini aktardı.


#Irak
#Bağdat
#İsveç
#Kur'an-ı Kerim
1 saat önce
default-profile-img
Bağdat duvarları Kur’an’la doldu: Iraklı sanatçılardan İsveç’e tepki
Yapı denetimine anlık izleme
En kanlı ayın 35 fotoğrafı: İsrail’in bir ay içerisinde katlettiği Filistinlilerin tam listesi
Bayraktar’ın adı bilim merkezinde
Havaya sıkarak kaçtılar
Arslan yeniden AYM Başkanı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.