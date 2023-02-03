Bağdat duvarları Kur’an’la doldu: Iraklı sanatçılardan İsveç’e tepki

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir grup gönüllü genç ressam, İsveç, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde Kur’an-ı Kerim’e yapılan çirkin saldırılar üzerine kentin duvarlarını ayetler ve Arap hattıyla “Kur’an” yazarak süsledi. Kendilerine “Kelebek İzi Takımı” adını veren grubun kurucusu Ali Halife, Anadolu Ajansı’na, Müslümanların kutsal kitabına yapılanlar karşısında kayıtsız kalmak istemediklerini söyledi. Halife, “Kur’an-ı Kerim’i yakanları şiddetle kınıyoruz. Onlara Kur’an’da Hazreti İsa’nın ve annesi Hazreti Meryem’in isimlerinin de zikredildiğini hatırlatıyoruz.” şeklinde konuştu. Kelebek İzi Takımı’nın herhangi bir siyasi kesimden veya devletten maddi destek almadığını vurgulayan Halife, resim için gerekli malzemeleri grup üyeleri olarak kendi kişisel gelirlerinden oluşturdukları bütçeyle temin ettiklerini aktardı.