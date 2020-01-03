Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı düzenlendi

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Torbacılar AMATEM’e sızdı

Torbacılar, uyuşturucu batağından kurtulmak için AMATEM’e sığınan bağımlıların da peşine takıldı. 185 bin kişinin gönüllü başvurduğu merkezlerde, hakkında adli işlem yapılan yaklaşık 65 bin bağımlı da yasal olarak teste tabi tutuluyor. Hala torbacılık yapanlar bu durumu fırsata çevirip uyuşturucu satıyor.