Dünya Bağdat Havalimanına füzeli saldırı düzenlendi
ORTADOĞU

Bağdat Havalimanı’na füzeli saldırı düzenlendi

Irak’ın başkentinde, Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine 3 adet füzeyle saldırı düzenlendi. Irak’taki yerel medya haberlerinde, Bağdat Havalimanı çevresine 3 adet Katyuşa füzesi ile saldırı yapıldı. Irak yönetimi saldırı sonrasında yaralılar olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

3 adet füzeyle saldırı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

Sivil araçlar yandı

  • Bu arada, Bağdat Havalimanı çevresine yapılan saldırıya ilişkin sosyal medyada bazı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde yoldan geçen sivillere ait araçların yandığı anlar yer aldı.
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