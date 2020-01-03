Dünya Bağdat Havalimanına füzeli saldırı düzenlendi Kasım Süleymani öldürüldü
ORTADOĞU

Bağdat Havalimanı'na füzeli saldırı düzenlendi: Kasım Süleymani öldürüldü

Ortadoğu'da tarihi bir gece yaşandı. Amerikan ordusu, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis'i hava saldırısıyla öldürdü. Pentagon, Süleymani'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile öldürüldüğünü açıkladı. İran devlet televizyonu, Süleymani ve El Mühendis'in, ABD'nin düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Haber Merkezi AA
Kasım Süleymani
Kasım Süleymani

Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı.

3 adet füzeyle saldırı

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı’na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı.

Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

Sivil araçlar yandı

Bu arada, Bağdat Havalimanı çevresine yapılan saldırıya ilişkin sosyal medyada bazı görüntüler yayınlandı. Görüntülerde yoldan geçen sivillere ait araçların yandığı anlar yer aldı.

Haşdi Şabi'nin başkan yardımcısı öldürüldü

  • Ebu Mehdi el-Mühendis

  • Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi.

    Irak devlet televizyonunun haberinde, "Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü." ifadelerine yer verildi.Irak yönetimi, Bağdat Havalimanı ve çevresine füze saldırı düzenlendiğini ve yaralılar bulunduğunu açıklamıştı.

Saldırıda Haşdi Şabi Sorumlusu öldürüldü

Irak’ın başkentinde havalimanına yapılan füzeli saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi Halkla İlişkiler ve Protokol Sorumlusu Muhammed Rıza Cabiri’nin öldürüldüğü bildirildi.

Yerel medya haberlerine göre, Bağdat Havalimanı’na atılan füzelerden birisi Cabiri'nin yurt dışından gelen konuklarıyla birlikte içinde bulunduğu aracı hedef aldı. Cabiri ve aracındaki konukları saldırı sırasında hayatını kaybetti.

Cabiri ile birlikte araçta hayatını kaybeden konuklarının kimler olduğuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Kasım Süleymani de öldürüldü

  • Kasım Süleymani
  • Irak televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta düzenlenen bir saldırıda öldüğünü duyurdu.

Reuters: ABD vurduğunu doğruladı

Reuters'ın haberine göre ABD yetkilileri Bağdat Havaalanı'ndaki konvoyda iki hedefi vurduklarını doğruladı.

Donald Trump'tan ilk tepki: ABD bayrağını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda ABD bayrağını paylaşarak adeta saldırının ABD tarafından düzenlendiğini onayladı. Trump'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Pentagon doğruladı

  • Donald Trump
  • Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.
  • Bölgedeki ABD personelini korumak için öldürüldü
  • Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır." ifadeleri kullanıldı.
  • Süleymani ve Kudüs Gücü'nün yüzlerce Amerikalının öldürülmesinden sorumlu olduğu ifade edilen açıklamada, "General Süleymani aktif olarak Irak ve bölgedeki Amerikan diplomat ve askerlerine yönelik saldırı planı yapıyordu." ifadeleri dikkat çekti.
  • Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
  • "Süleymani Irak ve Amerikan vatandaşlarının ölmesine ve yaralanmasına yol açan 27 Aralık'taki saldırı dahil son birkaç ay boyunca Irak'taki koalisyon üslerine düzenlenen saldırıları azmettirmişti. General Süleymani, bu hafta ABD'nin Bağdat'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıları da onaylamıştı. Bu saldırı İran'ın gelecekteki saldırılarını caydırma amacıyla düzenlendi. ABD, dünyadaki vatandaşlarımızı ve menfaatlerimizi korumak için gerekli tüm adımları atacaktır."

İran televizyonları da olayı doğruladı

İran devlet televizyonu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

İran devlet televizyonunun haberinde, Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen saldırıda, Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı el-Mühendis'in öldürüldüğü teyit edildi.Saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği de belirtildi.

ABD'den intikam alınacak

  • Muhsin Rezai
  • İran Devrim Muhafızları eski komutanı Muhsin Rezai yaptığı açıklamada 'ABD'den güçlü bir intikam alınacak.' dedi.

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