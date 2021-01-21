Dünya Bağdat saldırısındaki güvenlik açığına ilişkin soruşturma Talimatı Irak Başbakanı verdi
ORTADOĞU

Bağdat saldırısındaki güvenlik açığına ilişkin soruşturma: Talimatı Irak Başbakanı verdi

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bugün Bağdat'ta meydana gelen ve onlarca kişinin öldüğü intihar saldırısındaki "güvenlik açığının" acil bir şekilde soruşturulması talimatı verdi. Irak Başbakanı Kazımi, "Güvenlik ve istihbarat kurumlarının karar mercilerindeki çok başlılığa ve dağılmaya izin vermeyiz. Terörle savaşımız bitmedi ve bu uzun vadeli bir savaş" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Başbakan Kazımi, Bağdat'taki saldırıda yaşanan güvenlik açığının nedenlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması için de acil soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.​​​​​​​
Başbakan Kazımi, Bağdat'taki saldırıda yaşanan güvenlik açığının nedenlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması için de acil soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.​​​​​​​

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat'ın merkezinde yaşanan ve 32 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ta intihar saldırısı: 28 ölü 73 yaralı
DÜNYA
Irak'ta intihar saldırısı: 28 ölü 73 yaralı

"Terörle savaşımız bitmedi"

  • Irak Başbakanı, "Güvenlik ve istihbarat kurumlarının karar mercilerindeki çok başlılığa ve dağılmaya izin vermeyiz. Terörle savaşımız bitmedi ve bu uzun vadeli bir savaş." ifadelerini kullandı.

Başbakan Kazımi, Bağdat'taki saldırıda yaşanan güvenlik açığının nedenlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması için de acil soruşturma başlatılması yönünde talimat verdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'taki intihar saldırısına kınama
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan Bağdat'taki intihar saldırısına kınama

"İstikrar ve güvenliği sağlamak için tüm önlemler alınmalı"

Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi de Twitter hesabından saldırıya dair yaptığı açıklamada, Bağdat'ta bugün yaşananların tehlikeli bir duruma işaret ettiğini belirtti.

  • Halbusi, "kör terör" şeklinde nitelendirdiği saldırının istikrarı ve toplumsal güvenliği hedef aldığını ifade ederek, vatandaşların güvenliğini korumak, ülkenin istikrarını temin etmek için istihbarat dahilinde tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Kaçacak delikleri kalmadı: Ortak mekanizma kurulacak
GÜNDEM
Kaçacak delikleri kalmadı: Ortak mekanizma kurulacak

Sistani'den güvenlik önlemleri artırılsın çağrısı

Irak'ta Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani de saldırıyı kınayarak, güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Sistani'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, pazar yerinde sivilleri hedef alan saldırı kınandı.

  • Açıklamada, güvenliğin sağlanması ve Irak halkını hedef alan bu tür saldırıların önüne geçilmesi için güvenlik güçlerine önlemlerin artırılması çağrısı yapıldı. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih gün içerisinde yaptığı açıklamada, yaşanan patlamaların halkın barış ve geleceğiyle ülkenin istikrarını hedef aldığını ifade etmişti.

32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde bugün peş peşe iki intihar saldırısı düzenlenmişti. Irak güvenlik makamları, saldırıda 32 kişinin hayatını kaybettiğini, 110 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Abone Ol Google News
Uçmadan önce evde son selfie

Uçmadan önce evde son selfie

​Selçuk Bayraktar AKINCI PT-3'ü arkasına alarak poz verdi.
Fenerbahçeye Sivas çelmesi

Fenerbahçe'ye Sivas çelmesi

​Sarı-lacivertliler, 5 maç sonra Sivasspor'a takıldı.
Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

​Vefat haberini oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.
Bu aradaki <br>farkı kim yiyor

Bu aradaki
farkı kim yiyor

Fiyat farkı çiftçiyi çileden çıkardı.
Kılıçdaroğlu'nun <br>ismi silindi

Kılıçdaroğlu'nun
ismi silindi

​İşte bulvarın yeni adı.

Görüntülere <br>ceza yağdı

Görüntülere
ceza yağdı

​Bakanlık hemen harekete geçti.
Kıbrıs'ta korkutan deprem

Kıbrıs'ta korkutan deprem

Gazimağusa 5 şiddetinde sallandı, Türkiye'den de hissedildi.
Zirveye 'Kartal' pençesi

Zirveye 'Kartal' pençesi

Beşiktaş, Olimpiyat Stadı'nda Karagümrük'ü farklı yendi.

Yüzde 60 azaldı

Yüzde 60 azaldı

"​Uçurumun kenarındaydık kısıtlamalar inanılmaz yararlı oldu".

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.