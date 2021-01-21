Bağdat saldırısındaki güvenlik açığına ilişkin soruşturma: Talimatı Irak Başbakanı verdi Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, bugün Bağdat'ta meydana gelen ve onlarca kişinin öldüğü intihar saldırısındaki "güvenlik açığının" acil bir şekilde soruşturulması talimatı verdi. Irak Başbakanı Kazımi, "Güvenlik ve istihbarat kurumlarının karar mercilerindeki çok başlılığa ve dağılmaya izin vermeyiz. Terörle savaşımız bitmedi ve bu uzun vadeli bir savaş" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 21 Ocak 2021, 20:52 Son Güncelleme: 21 Ocak 2021, 21:05 AA