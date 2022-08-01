Dünya Bağdatta Sadrın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölgeye girmek istiyor
ORTADOĞU

Bağdat'ta Sadr'ın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölge'ye girmek istiyor

Irak'ta Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor.

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Haber Merkezi AA
Bağdatta Sadrın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölgeye girmek istiyor
Bağdat

İran destekli Şii siyasi çatı kuruluşu olan Koordinasyon Çerçevesi'nin destekçileri, üç askeri kontrol noktasını aşarak Yeşil Bölge'nin kapısına yaklaştı.

Güvenlik güçleri, bölgeye girişlerini engellemek için kalabalığa tazyikli su ile müdahale ediyor.

Protestocular, Başbakan Mustafa el-Kazımi aleyhine ve eski Başbakan Nuri el-Maliki lehine sloganlar atıyor.

Şii Koordinasyon Çerçevesi, Sadr Hareketi mensuplarının Meclis binasını basması üzerine destekçilerini Yeşil Bölge çevresinde gösteri düzenlemeye çağırmıştı.

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