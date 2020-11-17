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Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye füze saldırısı düzenlendi. Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükselirken Irak hükümetinden olaya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bağdat'ın merkezinde yabancı misyon temsilcilikleri ve hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'ye 4 füze atıldı.

Saldırı sonrası bölgeden siren sesleri yükseldi.

Irak hükümetinden ise olaya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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