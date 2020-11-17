Bağdat'ta Yeşil Bölge'ye füze saldırısı

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İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu: Kanal İstanbul suçtur

Terör örgütü üyeleriyle ilgili yaptıkları destek çağrılarıyla gündeme gelen İstanbul Barosu’nun Başkanı Mehmet Durakoğlu, “Kanal İstanbul Projesi bir suçtur. Bazen suçların yasalarla işlenmesi de mümkündür” yorumunda bulundu.