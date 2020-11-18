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Dünya Bahreyn resmi talepte bulundu İsrailde büyükelçilik açacak
ORTADOĞU

Bahreyn resmi talepte bulundu: İsrail'de büyükelçilik açacak

Bahyren İsrail'de büyükelçilik açma isteğini Tel Aviv yönetimine iletti. İsrail'in de Bahreyn'in başkenti Manama'da büyükelçilik açma başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez- Zeyyani, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Haber Merkezi AA
Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü.
Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü.

İsrail'in bazı Arap ülkeleri ile normalleşme adımları çerçevesinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Bahreyn, İsrail'de büyükelçilik açma isteğini Tel Aviv yönetimine iletti.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, mevkidaşı Gabi Ashkenazi ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşmenin ardından Zeyyani ve Ashkenazi ortak basın toplantısı düzenledi.

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BAŞVURU İLETİLDİ

Zeyyani, burada yaptığı açıklamada, İsrail'de büyükelçilik açmak için ülkesinin resmi başvurusunu Ashkenazi'ye ilettiğini belirtti.

İsrail'in de Bahreyn'in başkenti Manama'da büyükelçilik açma başvurusunun kabul edildiğini dile getiren Zeyyani, bu adımın iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sunacağını ifade etti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'i ziyaret eden Bahreyn Dışişleri Bakanı, İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından kabul edildikten sonra Binyamin Netanyahu ile görüşecek.

Bahreynli Bakan daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da katılacağı İsrail, ABD ve Bahreyn üçlü toplantısına iştirak edecek.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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