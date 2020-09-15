Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Bahreynden ihanete kılıf İsraille normalleşme, ülkenin çıkarlarını koruyacak
ASYA

Bahreyn'den ihanete kılıf: İsrail'le normalleşme, ülkenin çıkarlarını koruyacak

Bahreyn'den ihanete kılıf: İsrail'le normalleşme, ülkenin çıkarlarını koruyacak

İsrail'le barış anlaşması yapan Bahreyn'in İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, "İsrail ile diplomatik ilişkiler kurma anlaşması, Bahreyn'in yüksek çıkarlarının, yani devletin varlığının korunmasını amaçlamaktadır" ifadelerini kullandı. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile benzer adımlar atmalarının şaşırtıcı olmadığını belirten Al Halife, bunun iki ülke arasındaki güçlü tarihi ilişkileri ortaya koyduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi AA
Raşid bin Abdullah Al Halife
Raşid bin Abdullah Al Halife

Bahreyn İçişleri Bakanı Raşid bin Abdullah Al Halife, İsrail'le varılan normalleşme anlaşmasının, ülkesinin çıkarlarını koruyacağı değerlendirmesinde bulundu.

Al Halife, Bakanlığın internet sayfasında yer alan açıklamasında, "İsrail ile diplomatik ilişkiler kurma anlaşması, Bahreyn'in yüksek çıkarlarının, yani devletin varlığının korunmasını amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.

Filistin'e bir ihanet de Bahreyn'den: Skandal, Trump tarafından 'tarihi atılım' diyerek duyuruldu
DÜNYA
Filistin'e bir ihanet de Bahreyn'den: Skandal, Trump tarafından 'tarihi atılım' diyerek duyuruldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile benzer adımlar atmalarının şaşırtıcı olmadığını belirten Al Halife, bunun iki ülke arasındaki güçlü tarihi ilişkileri ortaya koyduğunu dile getirdi.

  • Filistin sorununun üzerinden geçen 73 yılın ardından tehlikenin pek çok Arap ülkesine intikal ettiğini aktaran Al Halife, bu sorunun çözümü için sunulan önerilerin başarı şansının da azaldığını savundu.

Al Halife, Bahreyn'in, Filistin-İsrail sorununun başlamasından bu yana Filistin'in yanında yer aldığını ve bu tutumunda halen bir değişiklik olmadığını, normalleşme anlaşmasının da bu tutumla çelişmediğini belirtti.

BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat
OYNAT 01:15
BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat
Amerikalı ve İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet, İsrail ve BAE arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde temaslarda bulunmak için 31 Ağustos 2020 günü El Al'a ait 'Kiryat Gat' isimli uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Tel Aviv-Abu Dabi hattında ilk ticari uçuşunu yapan 'Kiryat Gat' isimli uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile ABD'li ve İsrailli yetkililer taşındı. Filistin tarihinde acı bir yere sahip olan ve yine İsrail'in işgal ettiği bölgelerden biri olan Kiryat Gat ismini tercih eden BAE tarafını net bir şekilde seçtiğini yeniden kanıtladı.


ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos'ta İsrail ile BAE'nin "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Trump, cuma günü de BAE'nin ardından Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu. İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmaların imza töreninin, bugün Beyaz Saray'da yapılması bekleniyor.

BAE’den ırkçı İsrail takımına destek: Peygamberimize hakaret edip, "Araplara ölüm" sloganları atan futbol takımına sponsor oldular
DÜNYA
BAE’den ırkçı İsrail takımına destek: Peygamberimize hakaret edip, "Araplara ölüm" sloganları atan futbol takımına sponsor oldular
Abone Ol Google News
Usta ismi kaybettik

Usta ismi kaybettik

Yeni Şafak'ın emektar isimlerinden usta gazeteci Osman Akkuşak vefat etti.
İzmirde kaçak kazı faciası

İzmir'de kaçak kazı faciası

İki kişi kurtarıldı, üç kişi aranıyor.
Yalnızca 5 kişi yaşıyor

Yalnızca 5 kişi yaşıyor

Kendinden sosyal mesafeli köy...
Ekim sonuna dikkat

Ekim sonuna dikkat

ABD'li ilaç devi Pfizer aşı için tarih verdi.
Dört ay sonra <br>korkutan sayı

Dört ay sonra
korkutan sayı

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin tablosunu açıkladı.
Uyanık olmak zorundayız

Uyanık olmak zorundayız

​MHP lideri Bahçeli'den koronavirüs açıklaması.

Afrin'de bombalı<br>araçla terör saldırısı

Afrin'de bombalı
araçla terör saldırısı

Altı kişi öldü onlarca yaralı var.
Bu ceza çok farklı

Bu ceza çok farklı

Maske takmayanlara verilen ilginç ceza ülkede şaşkınlık yarattı.
Öğretmen derste sigara içti

Öğretmen derste sigara içti

​Uzaktan eğitim sırasında görüntülendi, soruşturma başlatıldı.
Savcı 'Neden bekledin?' diye sordu

Savcı 'Neden bekledin?' diye sordu

​CHP'li Atabay'ın kendisine tecavüz ettiğini söyleyip şikayetçi oldu.

Ben geç kaldım,<br>siz kalmayın

Ben geç kaldım,
siz kalmayın

​Koronavirüsten ölmeden önce çektiği video ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.