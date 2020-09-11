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Dünya Filistinden Bahreyn tepkisi Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi
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Bahreyn'in İsrail'le normalleşmesi: Filistin Kurtuluş Örgütü'nden tepki

Filistin'den Bahreyn tepkisi: Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi

Filistin Kurtuluş Örgütü, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme kararı hakkında, "Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir" ifadelerini kullandı. Öte yandan Filistin yönetimi, anlaşmaya tepki olarak Manama'daki büyükelçisini geri çağırdığını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasını "Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesi" şeklinde nitelendirdi.

"Bir başka hain bıçak darbesi"

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Vasıl Ebu Yusuf yaptığı açıklamada, "Başka bir Arap devleti olan Bahreyn ile gerçekleştirilen bu normalleşme anlaşması Filistin davasına indirilmiş bir başka hain bıçak darbesidir." diye konuştu.

"BAE'nin yolundan gidecek başka devletler de var"

  • Ebu Yusuf, çarşamba günü Arap Birliği toplantısında Filistin'in sunduğu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını kınama taslağını bazı devletlerin iptal ettirmeye çalışmasının, BAE'nin yolundan gidecek devletlerin varlığının açık kanıtı olduğunu vurguladı.

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  • Bu adımın işgal altındaki Filistin topraklarda ihlallerin ve gerginliğin artması ve "Yüzyılın Anlaşması" konusunda açık bir mesaj verdiğini ifade eden Ebu Yusuf, başka bir ülkenin daha ABD ve İsrail'e güven mektubu sunduğunu aktardı.

"BAE'ye karşı aldığımız tutum diğer ülkelere karşı da alınır"

Ebu Yusuf, Filistin yönetiminin normalleşme anlaşmasına varılması sonrası Manama'daki büyükelçisini geri çağırmasına da işaret ederek, "BAE'ye karşı aldığımız tutum, İsrail ile anlaşan diğer ülkelere karşı da alınır." ifadelerini kullandı.

Hamas: Anlaşma "Yüzyılın Anlaşmasının" maddelerinin uygulanmasında ısrar etmektir

  • Hamas, Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına varmasını "Filistin davasını tasfiye eden Yüzyılın Anlaşmasının maddelerinin uygulanmasında ısrar etmek" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "Normalleşme süreci bu devletleri halkımıza karşı bir saldırı olan Yüzyılın Anlaşmasına ortak yapar." ifadelerini kullandı.

Kasım, "Normalleşme anlaşması, Filistin davasını tasfiye eden Yüzyılın Anlaşmasının maddelerinin uygulanmasında ısrar etmektir." diye konuştu.

BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat
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BAE'den İsrail’e işgal ettiği toprakların ismi ile jest: Kiryat Gat
Amerikalı ve İsrailli yetkililerden oluşan bir heyet, İsrail ve BAE arasında sağlanan anlaşma çerçevesinde temaslarda bulunmak için 31 Ağustos 2020 günü El Al'a ait 'Kiryat Gat' isimli uçakla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Tel Aviv-Abu Dabi hattında ilk ticari uçuşunu yapan 'Kiryat Gat' isimli uçakta ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ve İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ile ABD'li ve İsrailli yetkililer taşındı. Filistin tarihinde acı bir yere sahip olan ve yine İsrail'in işgal ettiği bölgelerden biri olan Kiryat Gat ismini tercih eden BAE tarafını net bir şekilde seçtiğini yeniden kanıtladı.

"Yeni bir siyasi çöküş"

İslami Cihad Hareketi ise normalleşme anlaşmasının "yeni bir siyasi çöküş" olduğunu belirtti.

Hareketin Sözcüsü Davud Şihab, "Bu anlaşma, Arap Birliğinin, Arap konsensüsünü bozmaya sponsorluk etmesinin ardından yeni ve beklenen bir siyasi çöküştür." ifadelerini kullandı.

"Bahreyn üzerindeki ABD vesayetini yansıtmakta"

  • Şihab "Anlaşma, Kralı ve hükümeti ABD'nin emirleri ile hareket eden Bahreyn üzerindeki ABD vesayetini yansıtmaktadır." görüşünü dile getirdi.

ABD Başkanı Trump, BAE'nin ardından bir diğer Körfez ülkesi Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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