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Dünya Bakan Akar ve Çavuşoğlu Ukrayna Başbakanı ile görüştü Serbest ticaret anlaşmasının imzalanması çok yakın
AVRUPA

Bakan Akar ve Çavuşoğlu Ukrayna Başbakanı ile görüştü: Serbest ticaret anlaşmasının imzalanması çok yakın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’da ikili ilişkiler ile savunma sanayii konularını görüşmek üzere Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Çavuşoğlu, "Sonuç odaklı bir toplantıydı. Serbest ticaret anlaşmasının imzalanmaya yakın olduğunu Ukrayna Başbakanı Shmyhal’dan duymaktan memnun olduk" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu ve Akar, Ukrayna Başbakanı Shmyhal ile görüştü.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki resmi ziyaretleri kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile görüştü. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere’nin de katıldığı görüşmede, savunma sanayii ve ikili ilişkileri değerlendirildi.

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Serbest ticaret anlaşması imzalanmaya çok yakın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki dostluğa dikkati çeken Bakan Akar, iki ülke arasındaki ilişkilerin artan bir ivmeyle devam ettiğini söyledi. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin “Sonuç odaklı bir toplantıydı” dedi. Çavuşoğlu, iki ülke arasında imzalanacak serbest ticaret anlaşmasının imzalanmaya yakın olduğunu Ukrayna Başbakanı Shmyhal’dan duymaktan memnun olduklarını belirtti.

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