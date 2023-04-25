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Dünya

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan dörtlü zirve için Moskova’da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ile istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilecek dörtlü toplantıya katılmak üzere Moskova'ya geldi.

09:52 . 25/04/2023 Salı
AA
Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan Moskova'da

Akar ve Fidan'ı taşıyan uçağı Vnukova Havalimanı'nda Rus yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar ve diğer yetkililer karşıladı.


Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Korgeneral Ali Mahmud Abbas ile İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani'nin yanı sıra bu ülkelerin istihbarat başkanlarının yer alacağı dörtlü toplantıya katılacak.


Akar, toplantı kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.






#Moskova
#dörtlü toplantı
#Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan
#Milli Savunma Bakanlığı
#Hulusi Akar
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