Bakan Akar Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik sürerken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

Abone Ol