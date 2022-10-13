Bakan Akar Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.
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