Dünya Bakan Akar Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
AVRUPA

Bakan Akar Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü

Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik sürerken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile görüştü.

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Haber Merkezi AA
Bakan Akar Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü
Bakan Akar Yunan mevkidaşı Panagiotopoulos ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bakan Akar, Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos ile bir araya geldi.

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