Bakan Bolat Türk iş dünyası temsilcileriyle Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın da aralarında bulunduğu Türk iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları ve iş adamlarından oluşan bir heyetle Pakistan'a resmi ziyarette bulunuyor.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki heyetle Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat'ın Pakistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.
- Bolat, ziyaretin son günü olan 9 Ağustos'ta ise Karaçi kentinde mevkidaşı Jam Kamal Khan ile görüşecek. Görüşmenin ardından Başbakan Şerif ile "Karaçi 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı"nın (FOODAG'24) açılışını gerçekleştirecek olan Bolat, fuar alanını da ziyaret edecek.
Ticaret hacmi 1 milyar doları geçti
Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler son yıllarda savunma sanayisi, müteahhitlik ve enerji başta olmak üzere birçok alanda derinleşerek gelişiyor.
İki ülke arasındaki ticaret hacmi son üç yılda 1 milyar doların üstünde gerçekleşti. Bu yılın 7 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artış kaydedildi.
Türk müteahhitlik firmaları Pakistan'da bugüne kadar yaklaşık 3,3 milyar dolarlık proje gerçekleştirdi. Ülkede Türk yatırımlarının toplamı ise 2 milyar doları geçti.