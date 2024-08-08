Bakan Bolat Türk iş dünyası temsilcileriyle Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO Hazır Giyim Fuarı'nda muhabirimiz Neslihan Altun'un sorularını cevapladı. Bolat, Resmi Gazete'de yayımlanana bireysel ithalat düzenlemesi ve yurtdışından sipariş edilen ürünlere getirilen ek vergilere ilişkin "Son üç beş aylık bir süreçte bu hızlı kargo sistemiyle normal ticaretin dışında aslında ticaret yapan ve kargo ya da paket sisteminin dışına çıkan kontrolsüz bir ticaret vardı. Bu, Türkiye'de iki tür sıkıntı oluşturdu. Kalite noktasında çokça şikayetler aldık tüketicilerimizden. İkincisi de üretici ve satıcılarımızdan haksız rekabet üzerine çokça şikayetler aldık. Ciddi manada bir satış kaybı, istihdam kaybı, döviz kaybı noktasında da bu şikayetler arttı. Bu nedenle ilgili bakanlıklar ve Türkiye'nin ilgili ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, TOB, TİM gibi kuruluşlarla istişare ederek bu kararı ülkemiz ekonomisi, üreticilerimiz ve tüketicilerimizin hayrına olarak aldık" açıklamasını yaptı.