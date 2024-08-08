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Bakan Bolat Türk iş dünyası temsilcileriyle Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın da aralarında bulunduğu Türk iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları ve iş adamlarından oluşan bir heyetle Pakistan'a resmi ziyarette bulunuyor. Bakan Bolat, beraberindeki heyetle Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.

15:58 - 8/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:07 - 8/08/2024 Perşembe
DHA
Ticaret Bakanı Bolat, iş dünyası temsilcileriyle Pakistan'da.
Ticaret Bakanı Bolat, iş dünyası temsilcileriyle Pakistan'da.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın da aralarında bulunduğu Türk iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları ve iş adamlarından oluşan bir heyetle Pakistan'a resmi ziyarette bulunuyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki heyetle Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Türkiye'nin İslamabad Büyükelçiliğini ziyaret etti.


Bakan Bolat ziyaretle ilgili olarak,
“Pakistan ziyaretimizde İslamabad Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Dost ve kardeş Pakistan ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirme kararlılığımız doğrultusunda çaba gösteren Büyükelçimiz Sayın Mehmet Paçacı ve Büyükelçilik personeline çalışmalarında başarılar diliyorum”
açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bolat'ın Pakistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

  • Bolat, ziyaretin son günü olan 9 Ağustos'ta ise Karaçi kentinde mevkidaşı Jam Kamal Khan ile görüşecek. Görüşmenin ardından Başbakan Şerif ile "Karaçi 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı"nın (FOODAG'24) açılışını gerçekleştirecek olan Bolat, fuar alanını da ziyaret edecek.

Ticaret hacmi 1 milyar doları geçti

Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkiler son yıllarda savunma sanayisi, müteahhitlik ve enerji başta olmak üzere birçok alanda derinleşerek gelişiyor.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi son üç yılda 1 milyar doların üstünde gerçekleşti. Bu yılın 7 aylık döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45 artış kaydedildi.

Türk müteahhitlik firmaları Pakistan'da bugüne kadar yaklaşık 3,3 milyar dolarlık proje gerçekleştirdi. Ülkede Türk yatırımlarının toplamı ise 2 milyar doları geçti.


Ticaret Bakanı Ömer Bolat ithalattaki 'Temu' düzenlemesiyle ilgili konuştu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı'na katıldı. Çin merkezli çevrim içi alışveriş platformu olan 'Temu' ile ilgili getirilen yeni ithalat düzenlemesi ile ilgili de konuşan Bakan Bolat, "Biz ihracatı Dünya Ticaret Kurallarına uygun olarak her hal ve şartta destekliyoruz. İthalat noktasında da zorunlu, gerekli ithalat zaten yapılıyor. Gümrüklerimiz hızlı bir şekilde çalışıyor. Sadece ticaret kurallarına uymayan haksız rekabet oluşturan, yasa dışı şekilde Türkiye'ye mal sokmaya çalışan, değerinden düşük ithalat yapmaya çalışan, menşei saptırmaya çalışan ithalata yönelik de etkin dış ticaret politikası tedbirleri uyguluyoruz. 12 ayda 38,8 milyar dolar dış ticaret açığımız azaldı. 121 milyar dolardan 82,5 milyar dolara geriledi. Son 12 ayda. Göreceksiniz bizim yıllık cari açığımız 20 milyar dolar veya altına inecek." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan Temu açıklaması: Satış istihdam ve döviz kaybı vardı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, katıldığı İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen IFCO Hazır Giyim Fuarı'nda muhabirimiz Neslihan Altun'un sorularını cevapladı. Bolat, Resmi Gazete'de yayımlanana bireysel ithalat düzenlemesi ve yurtdışından sipariş edilen ürünlere getirilen ek vergilere ilişkin "Son üç beş aylık bir süreçte bu hızlı kargo sistemiyle normal ticaretin dışında aslında ticaret yapan ve kargo ya da paket sisteminin dışına çıkan kontrolsüz bir ticaret vardı. Bu, Türkiye'de iki tür sıkıntı oluşturdu. Kalite noktasında çokça şikayetler aldık tüketicilerimizden. İkincisi de üretici ve satıcılarımızdan haksız rekabet üzerine çokça şikayetler aldık. Ciddi manada bir satış kaybı, istihdam kaybı, döviz kaybı noktasında da bu şikayetler arttı. Bu nedenle ilgili bakanlıklar ve Türkiye'nin ilgili ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, TOB, TİM gibi kuruluşlarla istişare ederek bu kararı ülkemiz ekonomisi, üreticilerimiz ve tüketicilerimizin hayrına olarak aldık" açıklamasını yaptı.



#Ömer Bolat
#Pakistan
#İslamabad
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