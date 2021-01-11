Bakan Çavuşoğlu'nun davetine Yunanistan'dan yanıt

İspanya'da son 50 yılın en yoğun kar fırtınası: Binlerce kişi mahsur kaldı

İspanya'yı üç gündür etkisi altına alan ve 'Filomena' adı verilen kar fırtınası nedeniyle, ülke son 50 yılın en yoğun kar yağışına tanık oldu. Kar fırtınası nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği ülkede, 600 yolun ulaşıma kapandığı açıklandı. Tarihindeki en yoğun kar yağışını gören başkent Madrid'de ise Barajas Havalimanı kapatıldı. İspanya'da etkili olan 'Filomena' adı verilen kar fırtınası sebebiyle üç kişi hayatını kaybetmişti.

