Dünya Bakan Çavuşoğlunun davetine Yunanistandan yanıt
AVRUPA

Bakan Çavuşoğlu'nun davetine Yunanistan'dan yanıt

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ocak ayı içinde ilk toplantıyı gerçekleştirmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmelere başlamaya davet ettiklerini açıklamıştı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarına Yunan yetkililerden yanıt gecikmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konularında Türkiye ile görüşme yapmaya istekli olduklarını duyurdu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ankara'da baş başa görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Yunanistan ile Doğu Akdeniz meselesine değinen Çavuşoğlu, "“Ocak ayı içinde ilk toplantısı gerçekleştirilmek üzere Yunanistan'ı istikşafi görüşmeleri başlatmaya davet ediyoruz. Ev sahibi biziz, tarihini Yunanistan'daki muhattaplarla beraber belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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"Türkiye'ye cevap vermeye niyetliyiz"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarına Yunan mevkidaşından cevap gecikmedi. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Alexandros Papaioannou, "Yunanistan, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı konularında Türkiye'den gelecek herhangi bir davete uluslararası hukuka uygun olarak cevap vermeye niyetli olduğunu ifade etmiştir" dedi.

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