Dünya Bakan Ersoy ve eşi Japonya İmparatorunun tahta çıkma törenine katıldı
ASYA

Bakan Ersoy ve eşi Japonya İmparatoru’nun tahta çıkma törenine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 126. Japon İmparatoru Naruhito’nun imparatorluk tahtı 'Takamikura'ya çıkma törenine katıldı.

Haber Merkezi IHA
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), eşi Pervin Ersoy, Japon İmparatoru Naruhito (sağdan 2) ve İmparatoriçe Masako
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (ortada), eşi Pervin Ersoy, Japon İmparatoru Naruhito (sağdan 2) ve İmparatoriçe Masako


Geçtiğimiz Mayıs ayında tahtı babası İmparator Akihito’dan devralan Veliaht Prensi Naruhito, bugün Japonya’da düzenlenen taç töreni ile imparatorluğunu resmi olarak Japonya ve dünya kamuoyuna ilan etti.

Mehmet Nuri Ersoy (Solda)

Yüzlerce yıllık gelenekler, sabahın erken saatlerinde Tokyo’daki İmparatorluk Sarayı’nda başladı. Dünyanın birçok ülkesinden davetlilerin katılımıyla gerçekleşen törende İmparator Naruhito ilk olarak imparatorluk tapınaklarını ziyaret ederek, Japon inanışlarında yer alan tanrıların ve ataların huzuruna çıktı. Ardından Japonya’nın yeni İmparatoriçesi Masako, beraberinde imparatorluk ailesi üyeleri ve farklı ülkelerden gelen konuklar ile birlikte aynı etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye'yi Ersoy ve eşi temsil etti

Törene Türkiye’den ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından, “Japonya’nın başkenti Tokyo’da 126’ncı Japon İmparatoru Naruhito’nun Kasımpatı adı verilen imparatorluk tahtı Takamikura’ya çıkma törenine ülkemizi temsilen katıldık” ifadelerini kullandı.

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