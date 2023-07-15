Bakan Fidan: Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz

Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Tahminlerinden çok daha büyük bir direnişle karşılaşan darbeci teröristler bozguna uğratılırken Türk milleti, ülkenin istiklaline ve istikbaline bir kez daha sahip çıktı.