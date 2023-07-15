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Dünya

Bakan Fidan: Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yılında FETÖ ile mücadeleye ilişkin mesajlar verdi. Örgütün birçok ülkedeki faaliyetlerini durdurulduğunu belirten Fidan, "Millet ihanet örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Yeni dönemde de dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz" dedi.

11:50 . 15/07/2023 Cumartesi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin yedinci yılında FETÖ ile mücadeleye ilişkin mesajlar verdi.


Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"Milletimiz ülkemizi bir avuç teröriste ve haine çiğnetmemeye ant içti. Aralarında dava ve yol arkadaşlarımızın da bulunduğu 251 vatandaşımız vatan yolunda son nefeslerini verdiler.


FETÖ terör örgütü ile mücadele devletimizin en öncelikli görevlerinden biridir. Gerçek yüzlerini görenlere karşı her türlü kumpası kurdular.


Sayın Cumhurbaşkanımız ve devletimize boyun eğdirmeye çalıştılar. Milletimiz bu terör örgütünü tarihin çöplüğüne attı. Zemin buldukları ülkelerdeki faaliyetlerini sona erdirdik.


Birçok ülkede faaliyet gösteren oluşumların kapatılmasını sağladı. Yeni dönemde de dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz"





#Dışişleri Bakanlığı
#15 Temmuz
#Hakan Fidan
1 saat önce
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