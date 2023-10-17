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Dünya

Bakan Fidan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarını sürdürdüğü Lübnan’da Başbakan Necip Mikati ile bir araya geldi.

15:46 . 17/10/2023 Salı
DHA
Bakan Fidan - Lübnan Başbakanı Mikati

Bakan Fidan - Lübnan Başbakanı Mikati


Ayrıntılar geliyor...




#Hakan Fidan
#Lübnan
#Necip Mikati
#Dışişleri Bakanlığı
18 dakika önce
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