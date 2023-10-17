Bakan Fidan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin-İsrail barışı için Tel Aviv’in iki devletli çözüme zorlanması gerektiğini söyledi. Gazetelerin Ankara Temsilcileri ile bir araya gelen Fidan, “Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir antlaşma sonrasında garantör ülkeler sorumluluk üstlensin. Filistin’in garantörleri bölgeden olsun, buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsun” dedi.