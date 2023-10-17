Bakan Fidan Lübnan Başbakanı Mikati ile görüştü

Bakan Fidan - Lübnan Başbakanı Mikati
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "İsrail'in Gazze'yi şu ana kadar benzeri görülmemiş şekilde bombalıyor olması, yoğun sivil ölümlerine yol açması, elektriği, suyu, yakıtı kesip orayı adeta bir yokluğa, açlığa mahkum etmesi kabul edilemez." dedi. Türkiye Filistin'e asker gönderecek mi? sorusuna Fidan, "Garantörlük keyfiyetini açıkçası tartışmaya açmadık, ama ana fikir olarak şu anda ortaya koyuyoruz konuştuğumuz taraflara." dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin-İsrail barışı için Tel Aviv’in iki devletli çözüme zorlanması gerektiğini söyledi. Gazetelerin Ankara Temsilcileri ile bir araya gelen Fidan, “Her iki tarafın da mutabık kalacağı bir antlaşma sonrasında garantör ülkeler sorumluluk üstlensin. Filistin’in garantörleri bölgeden olsun, buna Türkiye de dahil. İsrail için de başka ülkeler garantör olsun” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi. "İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü şekilde toplanacak" diyen Bakan Fidan, ''Siz toprakları işgal edeceksiniz, insanları evinden kovacaksınız. Sonra oraya kendi vatandaşınızı getireceksiniz. Tanımlamalar değişmeli. Bunun adı yerleşimci değil hırsızlık.'' dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Beyrut’ta Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Buhabib ile ortak basın toplantısı düzenledi. "İslam İşbirliği Teşkilatı yarın olağanüstü şekilde toplanacak" diyen Bakan Fidan, "Gazze'de devam eden savaş durmalı. Gazze'ye insani yardım için yoğun bir temas içindeyiz. Cumhurbaşkanımız tarihi bir barışa ulaşmak için çalışıyor" ifadelerini kullandı. İsrail'in işgalci politikasına sert tepki gösteren Fidan, "Siz toprakları işgal edeceksiniz, insanları evinden kovacaksınız. Sonra oraya kendi vatandaşınızı getireceksiniz. Tanımlamalar değişmeli. Bunun adı yerleşimcilik değil hırsızlık" diye konuştu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin, "İsrail'in Gazze'yi şu ana kadar benzeri görülmemiş şekilde bombalıyor olması, yoğun sivil ölümlerine yol açması, elektriği, suyu, yakıtı kesip orayı adeta bir yokluğa, açlığa mahkum etmesi kabul edilemez." dedi. Türkiye'nin Gazze'ye asker gönderme ihtimali ile ilgili soruya da cevap veren Fidan "Garantörlük keyfiyetini açıkçası tartışmaya açmadık, ama ana fikir olarak şu anda ortaya koyuyoruz konuştuğumuz taraflara." dedi.
Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail-Filistin meselesinde kalıcı barış için tarafların garantörlerinin olacağı bir sistem fikrini ortaya koyduklarını açıkladı. Garantör ülke, bir anlaşmanın veya sözleşmenin yerine getirilmesini güvence altına almak için söz veren ülkedir. Peki Garantör ülkenin görevi nedir? Türkiye’nin garantör olduğu ülkeler hangileri?
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nin elektriğini kesmesi ve yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin hizmetlerinin büyük kısmının durma noktasına geldi. Hastane Müdürü Subhi Sukeyk, hizmet vermeye devam eden diğer kısımların ise 48 saat içerisinde duracağını belirtti.