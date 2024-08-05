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Dünya

Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'daki resmi temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşme gerçekleştirdi.

11:15 - 5/08/2024 Pazartesi
DHA
Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü.
Bakan Fidan Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Bakan Fidan, dün başladığı Mısır temaslarında Mısır Limanını ve Refah Sınır Kapısını ziyaret etmiş Kızılay'ın Türk çalışanları ile bir araya gelmişti.

Daha sonra Mısır'ın Alemeyn şehrinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşen Bakan Hakan Fidan bugünkü temaslarına Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

Es-Sisi tarafından kabul edilen Bakan Fidan, görüşmede Gazze başta olmak üzere bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Bakan Fidan temasları çerçevesinde Mısır'da Temmuz ayı başında yeni kurulan hükümette Mısır Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Badr Abdellaty ile ilk resmi görüşmesini gerçekleştirecek. İki Bakan daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.


Bakan Fidan Gazze sınırından dünyaya çağrı yaptı: Soykırımı durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine gittiği Mısır’da El Ariş Limanı’nı ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Refah Sınır Kapısı'na giderek burada açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Bulunduğumuz yerden birkaç 100 metre ötede insanlık trajedisi meydana gelmekte, bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç ve su yok, açlıkla mücadele eden Filistinli kardeşlerimiz var. Buradan bütün insanlığa sesleniyorum. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz, bütün baskıyı artırmalıyız."



#Hakan Fidan
#Mısır
#Abdulfettah es-Sisi
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