Bakan Fidan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakan Hakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında birçok ülkeden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulundu.
Fidan, New York'ta yoğun diplomatik temaslarına devam ediyor.
Slovakya, Nikaragua, İspanya, Küba, Bulgaristan, Gürcistan, Belarus, Bahreyn, Panama'nın yanısıra birçok ülkeden mevkidaşları ile bir araya geldi.
Türkiye-Panama iş birliği
Türkevi'nde, Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile görüşmesinin ardından iki ülke arasında "Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.
Fidan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile de bir araya geldi.
Fidan, BM bünyesindeki toplantılara da katıldı
New York’ta "Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı"nda katılımcılara hitap eden Hakan Fidan, küresel yönetimin dönüşümüne, çok taraflılığın güçlendirilmesine ve BM'nin reformuna yönelik yapılması gerekenleri vurguladı.
Fidan, BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Dışişleri Bakanları Toplantısı ve İslam İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Düzeyindeki Yıllık Koordinasyon Toplantısı'na da katıldı.
Slovakya Dışişleri Bakanı Mıroslav Wlachovsky ile görüştü
Bakan Fidan, New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında Slovakya Dışişleri Bakanı Miroslav Wlachovsky ile görüştü.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla ile görüştü
Fidan, New York’ta Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodríguez Parrilla ile bir araya geldi.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta Bulgaristan Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşme gerçekleştirdi.
Gürcistan Dışişleri Bakanı Darçiaşvili ile görüştü.
Şili Dışişleri Bakanı Albert Leo van Klaveren Stork ile NewYork'taki Türkevi’nde bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York’ta İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile görüştü.
Bakan Fidan, 78. BM Genel Kurulu marjında daha önce de farklı ülkelerden temsilcilerle ve mevkidaşlarıyla temaslarda bulunmuştu.