Bakan Fidan'dan BM'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu’nda dünyaya BM reformundan, Rusya-Ukrayna Savaşı’na, Kıbrıs sorunundan Libya’ya, mültecilerden Irak-Suriye’ye ve bazı ülkelerin terör örgütü PKK’ya verdiği desteğe kadar birçok konuda mesaj verdi. Türkiye ile BM’nin gündeminin “değişim” olduğunu belirten Erdoğan şöyle konuştu: BM Güvenlik Konseyi, artık dünya güvenliğinin teminatı olmaktan çıkmış, 5 ülkenin siyasi stratejilerinin çarpışma alanı haline gelmiştir. Bir kez daha diyoruz ki dünya 5’ten büyüktür, daha adil bir dünya mümkünüdür. BM’nin dünyanın güvenliğini, huzurunu, refahını sağlamakla görevli kurumlarını hızla yeniden yapılandırmalıyız.