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Bakan Güler Kosovalı mevkidaşı Maqedonci ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile bir araya geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosovalı mevkidaşıyla yaptığı görüşmeye ilişkin, "Başta Kosova olmak üzere Balkanlar'ın barış̧, huzur ve güven içinde olmasına büyük önem verdiğimizi vurguladık. Bölgede kalıcı barış̧ ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu, bu kapsamda üstlendiğimiz KFOR Komutanlığını da tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getireceğimizi bir kez daha ifade ettik" dedi.

12:45 . 17/10/2023 Salı
DHA
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile görüştü.


Resmi ziyaret kapsamında Kosova'ya giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Priştine'deki temaslarına devam ediyor.


Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "dost ve müttefik" Kosova'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.


Türkiye'nin Balkanlar'daki önemli ortaklarından biri olan Kosova ile ilişkilerinin köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirten Güler, şunları kaydetti:

"Kosova ile yapılan üst düzey ziyaret ve görüşmeler kardeşliğimizi pekiştiriyor, ikili ilişkilerimize katkı sağlıyor ve stratejik ortaklığımızı daha da derinleştiriyor. Dost ve kardeş Kosova'nın, egemenlik ve toprak bütünlüğünü, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesini ve uluslararası kuruluşlara üyeliğini destekliyoruz."

Bu kapsamda Kosovalı mevkidaşı ile çok kapsamlı, olumlu, faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Güler,
"Başta Kosova olmak üzere Balkanlar'ın barış̧, huzur ve güven içinde olmasına büyük önem verdiğimizi vurguladık. Bölgede kalıcı barış̧ ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu, bu kapsamda üstlendiğimiz KFOR Komutanlığını da tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getireceğimizi bir kez daha ifade ettik"
şeklinde konuştu.

Türkiye-Kosova arasındaki askeri eğitim, savunma, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki işbirliğinin her geçen gün daha da geliştiğini vurgulayan Bakan Güler,
"Kosova'nın kendisi için de tehdit olan FETÖ konusunda attığı ve atacağı somut adımlar, işbirliğimizi ve dostluğumuzu daha da artıracaktır. Türkiye-Kosova ilişkileri ve işbirliğinin önümüzdeki dönemde her alanda daha da gelişeceğine yürekten inanıyorum"
dedi.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Yaşar Güler
#Kosova
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