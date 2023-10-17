Bakan Güler Kosovalı mevkidaşı Maqedonci ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Priştine’de Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile görüştü.
Resmi ziyaret kapsamında Kosova'ya giden Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Priştine'deki temaslarına devam ediyor.
Güler, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Kosova'da, Savunma Bakanı Ejup Maqedonci ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "dost ve müttefik" Kosova'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Türkiye'nin Balkanlar'daki önemli ortaklarından biri olan Kosova ile ilişkilerinin köklü tarihi ve kültürel bağlar temelinde her alanda hızlı ve istikrarlı bir şekilde devam ettiğini belirten Güler, şunları kaydetti: