Bakan Güler Kosovalı mevkidaşı Maqedonci ile görüştü

"Başta Kosova olmak üzere Balkanlar'ın barış̧, huzur ve güven içinde olmasına büyük önem verdiğimizi vurguladık. Bölgede kalıcı barış̧ ve istikrarı sağlamanın tek yolunun diyalog olduğunu, bu kapsamda üstlendiğimiz KFOR Komutanlığını da tam bir tarafsızlık ve şeffaflıkla yerine getireceğimizi bir kez daha ifade ettik"