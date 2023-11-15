Bakan Koca Mısır'da Gazzeli yaralıları ziyaret etti: Durumu uygun olan hastaların Türkiye'ye getirilmesini planlıyoruz

Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi. Bakan Koca ve Mısır Sağlık Bakanı Abdulgaffar, ortak basın toplantısı düzenledi.









Koca, ''Durumu uygun olan hastaların uçak ambulanslarla Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Hastaların Refah Sınır kapısından nakli için yürütülen diplomasi faaliyetleri Türkiye, Mısır ve İsrail'den yetkili isimlerden oluşan sağlık-koordinasyon ekipleri tarafından yürütülmektedir'' dedi.









Bakan Koca Mısır'da Gazzeli yaralıları ziyaret etti





Gazze'ye gönderilen sağlık yardımlarının koordinasyonu ve Gazze'deki kanser hastalarının Türkiye'ye getirilmesi konularını görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gelen Bakan Koca, Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar ile bir araya geldi.





Mevkidaşı ile görüşen Bakan Koca, daha sonra Abdulgaffar ile Nasır Kanser Enstitüsü Hastanesi'ne geçerek Gazze'den getirilen yaralıları ziyaret etti.





İki bakan, hastalar ve yaralılarla tek tek sohbet etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaraların sağlık durumları hakkında bilgi alan Bakan Koca, yakından ilgilendiği çocuklara oyuncak hediye etti.









Yüzünden yaralanan kadının durumuyla ilgili de bilgi alan Sağlık Bakanı Koca, kadının Türkiye'de tedavi edilmesi önerisinde bulundu. Mısır Sağlık Bakanı Halid Abdulgaffar da konuyu inceleyeceğini söyledi.





Hastanedeki yaralılar da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkürlerini iletti.



