Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Bakan Pistorius: ABD'nin Almanya'dan askerlerini çekmesi beklenen bir durumdu

Bakan Pistorius: ABD'nin Almanya'dan askerlerini çekmesi beklenen bir durumdu

09:053/05/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, “ABD'nin Almanya'dan 5 bin askerini geri çekmesi kararını öngörülebilir bir durumdu” dedi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman basınına yaptığı açıklamada, Amerikalılarla, Almanya'da ABD askerlerinin bulunduğu Ramstein, Grafenwöhr, Frankfurt ve diğer yerlerde, Avrupa'da barış ile güvenlik, Ukrayna ve ortak caydırıcılık konularında yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. ABD'nin Almanya dahil Avrupa'dan askerlerini çekmesinin ‘öngörülebilir’ olduğunu söyleyen Pistorius, Avrupalıların kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini kaydetti.

Pistorius, Alman ordusunun büyüyeceğini, malzemelerin daha hızlı temin edildiğini ve altyapının oluşturulmasına da devam edildiğini vurgulayarak, “Amerikan askerlerinin Avrupa'daki, özellikle de Almanya'daki varlığı hem bizim hem de ABD'nin çıkarınadır” ifadelerini kullandı.

#Almanya
#ABD
#Asker
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik var mı, çıkacak mı son durum nedir? 1999 ve 2008 arası sigortalı olanlara erken emeklilik torba yasada var mı? Kademeli emeklilik yaş tablosu