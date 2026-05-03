Bakan Pistorius: ABD'nin Almanya'dan askerlerini çekmesi beklenen bir durumdu

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman basınına yaptığı açıklamada, Amerikalılarla, Almanya'da ABD askerlerinin bulunduğu Ramstein, Grafenwöhr, Frankfurt ve diğer yerlerde, Avrupa'da barış ile güvenlik, Ukrayna ve ortak caydırıcılık konularında yakın iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti. ABD'nin Almanya dahil Avrupa'dan askerlerini çekmesinin ‘öngörülebilir’ olduğunu söyleyen Pistorius, Avrupalıların kendi güvenliği için daha fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini kaydetti.