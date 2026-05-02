ABD Almanya'daki 5 bin askerini geri çekiyor

Parnell, bu kararın Pentagon’un Avrupa'daki kuvvet yapısının kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesinin ardından; sahadaki koşullar ve operasyonel gereklilikler doğrultusunda alındığını kaydetti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Pentagon'un açıklamasına ilişkin değerlendirmesinde, ABD'nin bu adımını öngördüklerini belirtti. Avrupalıların kendi güvenlikleri için artık daha fazla sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Pistorius, Almanya'nın bu bağlamda ‘doğru yolda olduğunu’ ifade etti. Pistorius, hedeflerine ulaşmak için silahlı kuvvetlerin genişletilmesi, ekipman tedarikinin hızlandırılması ve altyapı inşası çalışmalarına odaklandıklarını kaydetti.