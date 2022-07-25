Bakan Soylu: Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ile 4 güvenlik korucusu şehit oldu Bakan Soylu, "Pençe-Yıldırım Harekatı’nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.” açıklamalarında bulundu.

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