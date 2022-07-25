Dünya Bakan Soylu Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ile 4 güvenlik korucusu şehit oldu
ORTADOĞU

Bakan Soylu: Pençe-Yıldırım Harekatında 1 asker ile 4 güvenlik korucusu şehit oldu

Bakan Soylu, "Pençe-Yıldırım Harekatı’nda teröristlerin saldırısı sonucu kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.” açıklamalarında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soylu: ​Pençe-Yıldırım Harekatında 5 askerimiz şehit oldu
Arşiv.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pençe-Yıldırım Harekatında Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'ın yanı sıra 4 güvenlik korucusunun şehit olduğunu duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım Harekatında, teröristlerin saldırısı sonucu, kahraman askerimiz Remzi Nişan ile kahraman güvenlik korucularımız Bülent Vermez, Kemal İmece, Avdi Demir, Veysi Sebik şehit düştüler. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

MSB acı haberi duyurdu: Bir şehidimiz var
GÜNDEM
MSB acı haberi duyurdu: Bir şehidimiz var
ABD B planı arayışında

ABD B planı arayışında

​Tahıl sevkiyatı anlaşmasını bypass etmek istiyorlar.
Bir ilde daha görüldü

Bir ilde daha görüldü

Trakya ve İstanbul'da ayçiçeği tarlalarına zarar vermişti.
Yeğenini çöp eve muhkum etmişti: Küçük çocuğu alıkoyan teyze tutuklandı

​AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Partimizin önceden açıkladığı çalışmaları CHP sahiplenmeye başladı

Vaka sayısı 15 günde 3 katına çıktı.

Hastaneden açıklama geldi: Yürek yakan kilo detayı.

Rodos Adası yönünden Marmaris'e ittiler.

Köylüler taşlarla örerek yaptı

Köylüler taşlarla örerek yaptı

Üç ay bozulmadan kalabiliyor.

52 hafta süren zorlu eğitim 'nefes' kesti.
Türkiye'de<br>gaz krizi beklenmiyor

Türkiye'de
gaz krizi beklenmiyor

Avrupa panik halinde: ​Bakan Yardımcısı net konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.