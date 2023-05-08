Balkanlar'daki Müslümanlara kalkan olacak: Kosova Güvenlik Güçleri Bayraktar İHA'larını teslim aldı

Klan Kosova kanalının aktardığına göre, Kosova Güvenlik Güçleri anlaşmanın imzalanmasından yaklaşık 7 ay sonra Türkiye'nin beş Bayraktar TB2 İHA'sını teslim aldı. Söz konusu kritik anlaşma Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj tarafından imzalandı.









"Akıllı insansız taarruz uçakları Kosova'ya geldi"





Mehaj, "Kara üssünden kontrol edilen akıllı insansız taarruz uçakları, İHA'ların ve tüm takip sisteminin üretildiği ülke olan Türkiye'den, imalatçı firma ile sözleşme imzalanmasından yaklaşık 7 ay sonra Kosova'ya geldi'' dedi.





Kosova Güvenlik Güçleri, insansız hava araçlarını en büyük uluslararası tatbikat olan Defender Europe 23 askeri tatbikatının arifesinde teslim aldı.





Kosova, ABD liderliğindeki 1.100'den fazla askerin katıldığı tatbikata ikinci kez ev sahipliği yapacak.









Türkiye'nin ilk milli ve özgün silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2 SİHA'lar, Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşta Ukrayna Ordusu tarafından savunma amacıyla aktif olarak kullanılıyor.





Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalinin başlamasından bu yana Türkiye'nin yerli hava ürünleri Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı'nın itibarı ile uluslararası talep Avrupa'da artış gösterdi.





Öte yandan Arnavutluk ve Sırbistan, dünya çapında yüksek talep gören SİHA'ları satın alma niyetlerini tekrarladılar.





Bayraktar TB2 Arnavutluk'ta hizmete girecek





Arnavutluk Başbakanı Edi Rama geçtiğimiz perşembe günü yaptığı açıklamada, satın almayı kabul ettiği Türk yapımı insansız hava araçlarının çok yakında hizmete gireceğini bildirdi.









Milli SİHA'lar dünyanın gözdesi oldu





Ukrayna, Katar ve Azerbaycan insansız hava araçlarını satın aldı. Polonya geçen yıl Türkiye'den insansız hava aracı alan ilk AB ve NATO üyesi ülke oldu.





Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA'lar, Karabağ'dan Ukrayna'ya kadar uzanan çatışmalarda çok önemli bir silah olarak görülüyor.





Bayraktar TB2'leri satın alarak Ukrayna ordusuna bağışlamak için Litvanya, Ukrayna, Polonya, Letonya, Norveç ve Kanada'da halk tarafından yardım kampanyaları düzenleniyor.





Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde yüzde 93'lük bir yerli sanayi katılımıyla İstanbul'da bulunan Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde üretiliyor.





Bayraktar TB2 SİHA, 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak rekor kırdı. Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor.





Türk havacılık tarihinde taktik sınıfta 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun havada kalış süresi ve 27 bin 30 feet yükseklikle Türkiye irtifa rekorunu kıran milli SİHA, 500 bin saatlik uçuşla birlikte Türk havacılık tarihine geçti. Milli SİHA en uzun süre başarıyla Türkiye'ye hizmet eden hava aracı unvanını da elinde bulunduruyor.





Kosova ile Sırbistan arasındaki yüksek tansiyon





Kosova hükümeti, temmuz sonunda Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamlarınca Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarının 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim tavan yapmıştı.





Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.





Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakalarının yerleştirileceğini bildirmişti.





Taraflar, AB arabuluculuğunda 23 Kasım'da gerginliği düşürmek ve ilişkileri normalleştirme yolunda ilerlemek üzere anlaşmaya varmıştı.





Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.





AB'nin arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci, ilişkilerin normalleşmesini ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanımasını amaçlıyor.











