Bana darbe yapılıyor

ABD Başkanı Donald Trump, hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin, “Şu anda olanların bir azil değil, bir DARBE olduğu sonucuna varıyorum.” değerlendirmesini yaptı. Başkan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Demokrat rakibi Joe Biden’ı soruşturmaları konusunda bu ülkeye baskı yaptığı iddialarının ardından hakkında başlatılan azil soruşturması hakkında Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

ANAYASAL HAKLARI HEDEF ALIYORLAR

Açıklamasında kendisine oy veren seçmenlere seslenen Trump, “Bu konu (azil soruşturması) hakkında her gün daha fazla şey öğrendikçe, şu anda olanların bir azil değil bir DARBE olduğu sonucuna varıyorum. Bu darbe, halkın gücünü, oylarını, özgürlüklerini, anayasal haklarını, dinlerini, askerlerini, sınırdaki duvarlarını ve ABD vatandaşı olarak tanrı vergisi vatandaşlık haklarını ortadan kaldırmayı amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

DERİN DEVLET MÜDAHALESİ

Trump’a Beyaz Saray’da en yakın isimlerden Stephen Miller, Pazar günü FoxNews’ta katıldığı programda, azil soruşturmasını, “derin devlet müdahalesi” olarak nitelendirmişti. Miller, Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı ile konuşmasını sızdıran muhbirin bir “derin devlet casusu” olduğunu ileri sürmüştü.

Rusya: İznimiz olmadan açıklanamaz

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmelerinin dökümlerinin de yayınlanmasına yönelik çağrılara Moskova’dan tepki geldi. Konuyla ilgili Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov bir açıklama yaptı. Peskov görüşmelerin dökümlerinin yayınlanmasıyla ilgili, “İznimiz olmadan yayınlanamaz” yanıtını verdi. Kremlin sözcüsü Peskov yayınlanacağına dair bir işaret gelmesi halinde de konuyu Washington ile görüşeceklerini söyledi. Görüşmelerin dökümünü yayınlamanın normal diplomatik işleyişte yer almadığını belirten Peskov bunun sadece iki taraf arasında karşılıklı bir anlaşmayla mümkün olabileceğini belirtti.