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Dünya

Bangladeş'te sel felaketi: Can kaybı 71'e yükseldi

Bangladeş'te şiddetli yağışların neden olduğu selde bilanço ağırlaşıyor. 71 kişinin hayatını kaybettiği 11 bölgede 580 bin ailenin mahsur kaldığını açıklarken halkın acil gıda, temiz su, ilaç ve kuru kıyafete ihtiyaç duyduğu belirtildi. Öte yandan 282 milyon dolar değerinde mahsul zarar gördü ve 1.4 milyondan fazla çiftçi bu durumdan etkilendi. Bölgede su kaynaklı hastalıkların artmasından endişe ediliyor.

16:38 - 3/09/2024 Salı
IHA
Bangladeş'te sel felaketi: Can kaybı 71'e çıktı!
Bangladeş'te sel felaketi: Can kaybı 71'e çıktı!

Bangladeş'te etkili olan muson yağışları sele neden oldu. Ülkede son iki hafta içinde büyük yıkıma neden olan muson yağışlarından 5 milyon kişi etkilendi. Milyonlarca kişinin evlerinde mahsur kaldığı yağışlarda 71 kişi de hayatını kaybetti.


Yetkililer, selin vurduğu 11 bölgede 580 bin ailenin mahsur kaldığını açıklarken halkın acil gıda, temiz su, ilaç ve kuru kıyafete ihtiyaç duyduğu belirtildi.


Öte yandan Tarım Bakanlığı tarafından yapılan ön değerlendirmeye göre, 282 milyon dolar değerinde mahsul zarar gördü ve 1.4 milyondan fazla çiftçi bu durumdan etkilendi.



Beş bin kişi hastanelik oldu


Sel sularının çekilmesinin ardından su kaynaklı hastalıkları artmasından endişe ediliyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 5 bin kişinin ishal, cilt enfeksiyonu ve yılan sokması şikayetiyle hastaneye başvurduğu kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bangladeş paylaşımı: 16 binden fazla paket bölgeye ulaştırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bangladeş'te yaklaşık 5 milyon kişinin etkilendiği ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı. AFAD'ın koordinasyonunda kardeş ülke Bangladeş'e yardım elini uzattıklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta afetten en çok etkilenen, kara yolu ulaşımının kesildiği bölgelerde olmak üzere toplam 16 bin 750 yardım paketinin dağıtımına başladık. Çalışmalarımızı AFAD’ımız, TİKA’mız ve Türk sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle yoğun şekilde sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. paylaşımın devamında ise Erdoğan, "Bölgede yürüttüğümüz yardım faaliyetleriyle büyük bir yıkımla karşı karşıya olan Bangladeşli kardeşlerimizi yalnız bırakmıyor, yaralarını sarmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyor, her zaman yanında olduğumuz Bangladeş’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." dedi.


#Bangladeş
#sel
#sağlık hizmetleri
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