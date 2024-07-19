Bangladeş'teki protestolarda ölü sayısı 39'a yükseldi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, vekaletini aldığı 102 bin 266 hisselik kurbanı, Türkiye dahil 66 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Vakıftan yapılan açıklamaya göre, kurban etinin yanı sıra 16 ülkede 42 bin 245 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye edildi. Türkiye, Afganistan, Arakan, Bangladeş, Burkina Faso, Irak, İran, Karadağ, Kırgızistan, Kosova, Lübnan, Sudan, Suriye, Tayland, Tunus ve Yemen'de bayramlık elbise dağıtımı yapıldı. Kurban Bayramı'nda Filistin ve Gazze'ye yönelik çalışmalarına da ağırlık veren İHH, bölgeye ulaştırılmak üzere vekaletini aldığı 43 bin 615 hisselik kurban kesti.