'Barbie' filmi harita tartışmalarının ardından Filipinler'de gösterime girecek

Barbie Filmi
Time’ın haberine göre, Film ve Televizyon İnceleme ve Sınıflandırma Kurulu (MTRCB), iki hafta boyunca "Barbie" filmini tekrar tekrar izledi ve hükümetin bazı kurumlarıyla görüşmeler yaptı.
MTRCB tarafından yayımlanan mektupta, Kurulun karara varabilmek için tüm olası kaynakları değerlendiği belirtildi.
'Barbie' filminin yasaklanması talep edilmişti
Filipinler'de senatörler, Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde hak iddia etmek amacıyla kullandığı "dokuz kesik çizgili haritasına yer verdiği" gerekçesiyle "Barbie" filminin yasaklanmasını talep etmişti.
Güney Çin Denizi anlaşmazlığı
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.
Çin, "dokuz kesik çizgi" olarak adlandırdığı haritayı, 7 Mayıs 2009'da Birleşmiş Milletlere sunmuştu.
Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik iddiasına dayanarak adalara üsler inşa etmesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa" olarak adlandırılıyor.
Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.