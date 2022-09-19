Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Saatlerce yürüyerek bölgeyi karış karış gezen, bakılmadık yer bırakmayan komandolar, şu ana kadar 150'nin üzerinde mağara, barınak ve sığınağa girdi. Komandolar, bu sığınaklardan 70'e yakınının sığınak ve barınak olarak kullanıldığını, 40'a yakınında da yaşam malzemesi, cephane ve lojistik malzemelerin saklandığını tespit etti.

