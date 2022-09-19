Dünya Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA Yeni Şafak
Barış Pınarı bölgesinde 6 PKK/YPGli terörist etkisiz hale getirildi​ - Son dakika
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz" denildi.

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GÜNDEM
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Teröristlerin Tendürek'te kullandığı 9 odalı mağara ile cephanelik bulundu
FOTOĞRAF 56
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Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçeleri arasında bulunan Büyük Tendürek (3 bin 533 metre) ile Küçük Tendürek (3 bin 291 metre) dağları, son zamanlarda yürütülen operasyonlarla teröristlerden temizlendi.
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Çok sayıda mağaranın bulunduğu zorlu coğrafyası ve volkanik yapılarıyla yıllarca teröristlerin en önemli barınma alanlarından biri olan bölgede gerçekleştirilen operasyonlarda, İçişleri Bakanlığının \"Terörden Arananlar Listesi\"nde yer alan 4 teröristin (2'si \"yeşil\", biri \"turuncu\", biri \"gri\" kategoride) de bulunduğu 5 örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.
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Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüren güvenlik güçleri, önceden birçok şehidin verildiği bölgeyi terörden arındırarak güvenli hale getirdi. En yüksek zirvesine üs bölgesi kurulan ve Türk bayrağı dikilen bölgeye daha rahat ulaşılması için 12 kilometrelik yol yapıldı. Ayrıca Büyük Tendürek Dağı kraterinin etrafından dönen yolun dağın zirvesine yerleştirilen 360 derece açılı termal kameralarla da sürekli kontrol altında tutulması sağlandı.
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150'nin üzerinde mağara, barınak ve sığınak imha edildi

Güvenlik güçlerinin kontrolü elden bırakmadığı Tendürek bölgesi ve zirvesinde teröristlerin yıllarca kullandığı mağara, barınak ve sığınaklar, tek tek bulunup imha ediliyor.
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Volkanik taşlarla kaplı zorlu arazide, gündüz kavurucu sıcağa, gece de soğuk havaya rağmen fedakarca görev yapan İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki komandolar, termal kamera, gece görüşlü dürbün ve yerli silahlarla arama tarama faaliyetlerini icra ediyor.
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Saatlerce yürüyerek bölgeyi karış karış gezen, bakılmadık yer bırakmayan komandolar, şu ana kadar 150'nin üzerinde mağara, barınak ve sığınağa girdi. Komandolar, bu sığınaklardan 70'e yakınının sığınak ve barınak olarak kullanıldığını, 40'a yakınında da yaşam malzemesi, cephane ve lojistik malzemelerin saklandığını tespit etti.
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Son olarak teröristlerin yıllarca barınma ve örgütsel eğitim için kullandığı, içinde mutfak, tuvalet ve depoların da bulunduğu yaklaşık 50 metre uzunluğundaki 9 odalı büyük bir mağara ortaya çıkarıldı.
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Kayaların arasında oluşturulan yarım metrelik gizli geçitten mağaraya giren komandolar, mağarada yüzlerce tüp, 2 jeneratör, 9 akü, taşınabilir güneş enerjisi paneli, kablolar, soba, ocak, içi benzin ve mazot dolu 7 bidon, kıyafet, ayakkabı, tencere ve tava, battaniye, ütü ve masası, ilaç, yüklü miktarda makarna, çay, şeker, pirinç gibi gıda malzemeleriyle kitap ve birçok örgütsel doküman ele geçirdi.
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Bölgeyi didik didik arayan komandolar, mağaranın bir kilometre aşağısında yarım metre genişliğinde, 6 metre uzunluğunda teröristlerin cephanelik olarak kullandığı bir başka mağara buldu.
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Güvenliğin sağlanmasının ardından içeri giren komandolar, burada da çok sayıda kalaşnikof, çeşitli silahlara ait 80 bin fişek, 16 el bombası, tabanca, şarjörler, basma düzenek ve örgütsel malzemeler ele geçirildi.
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Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulduğu, sığınak, barınak ve mağaralar ile ele geçirilen diğer malzemelerin imha edildiği zorlu operasyonu, Anadolu Ajansı muhabirleri görüntüledi.
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Teröristlerin Tendürek'te kullandığı 9 odalı mağara ile cephanelik bulundu
Van'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesinde teröristlerin yıllardır kullandığı 150'yi aşkın sığınak, barınak ve mağara imha edildi, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.


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