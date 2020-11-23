Barış Pınarı bölgesine sızarak saldırı girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RgLdEbHQOc — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2020