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Dünya Barış Pınarı bölgesine sızarak saldırı girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

Barış Pınarı bölgesine sızarak saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesine sızarak saldırı girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine sızarak saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Haber Merkezi AA
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Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.

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