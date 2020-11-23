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MARDİN

Mardin'deki PKK operasyonu kapsamında 4 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin'de PKK'ya yönelik operasyon: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar kapsamında Mardin'in 4 mahallesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Valilikten yapılan açıklamada Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçeleri kırsalında yer alan mahaller için uygulamaya alınan yasak ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlar nedeniyle Midyat ilçesinin Doluca ve Yumurtalı ile Dargeçit ilçesinin Tanyeri ve Beğendi kırsal mahallerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yasağa ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, bölgedeki mahallelerde mevcut aranan şahısları yakalamak amacıyla;

5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 22 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.00 itibari bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Midyat ilçesi Doluca ve Yumurtalı Dargeçit ilçesi Tanyeri ve Beğendi mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir.

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