Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad, yaralarını sarıyor
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Tel Abyad, yaralarını sarıyor
Halkın elektrik, su, sağlık hizmetlerine erişiminde iyileştirmelerin yapıldığı bölgede, yerel yönetim birimleri de oluşturuldu. İcra edilen faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olası ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek için de Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı oluşturulan Askeri Mahkeme faaliyetlerine başladı.