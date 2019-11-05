Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad'da bir kez daha sivilleri hedef aldı Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad'da bir kez daha sivilleri hedef aldı MSB: "Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek."

Haber Merkezi 05 Kasım 2019, 14:59 Son Güncelleme: 05 Kasım 2019, 15:09 IHA