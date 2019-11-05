Dünya Eli kanlı PKK/YPGli teröristler Tel Abyadda bir kez daha sivilleri hedef aldı
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Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad'da bir kez daha sivilleri hedef aldı

Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler Tel Abyad'da bir kez daha sivilleri hedef aldı

MSB: "Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek."

Haber Merkezi IHA
Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı düzenlendi.
Tel Abyad'da bombalı araç saldırısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Eli kanlı PKK/YPG’li teröristler bir kez daha sivilleri hedef aldı. Katillerin Tel Abyad şehir merkezinde saat 12.15’te düzenledikleri bombalı araç saldırısında ölen ve yaralanan olmadı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist sağ yakalandı. Teröristlerle mücadelemiz devam edecek."

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