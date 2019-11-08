Dünya Konvoy sırası Rusyada
ORTADOĞU

Konvoy sırası Rusya’da

Rusya da ABD gibi PKK/YPG’ye silah yardımı yapmaya başladı. Rus subaylar ve PKK elebaşları, Tel Abyad’ın güneyindeki Ayn İsa’daki koordinasyon merkezinde birlikte çalışıyor. Merkeze önceki gün 25 araçlık silah ve sevkiyatı yapıldı. Konvoyun görüntülerini PKK’ya bağlı yayın organları paylaştı. Kamışlı’da ise Esed kontrolündeki üsse Rus kargo uçakları inip kalkıyor.

Fatih Özer Yeni Şafak
Rus konvoyu
Rus konvoyu

Türkiye ile ayrı ayrı mutabakat imzalayarak PKK/YPG’li teröristleri sınırdan en az 30 kilometre içeri çekme sözü veren ABD ve Rusya’nın taahhütleri havada kaldı. Örgüt bölgede hem ABD hem Rusya hem de Esed rejimiyle ortak çalışmalarına devam ediyor. Moskova’nın “M4 karayolunun güneyine çekildiler” dediği terör örgütü faaliyetlerini tam gaz devam ediyor. Terör örgütü önceki gün çatışmaların şiddetlendiği M4 karayolu üzerindeki Tel Temr kasabasına yeni takviye güç gönderdi. Ağır silahlarla donatılmış onlarca kamyonet ve zırhlı araçlarla bölgeye intikal eden teröristler, gündüz saatlerinde kameralar önünde şov yaptı. Rasulayn’ın hemen güneyindeki bölgeye Rakka batısındaki Tabka’dan da takviye terörist gönderildi. Rusya-Esed-PKK kontrolündeki Kamışlı’da da birçok Arap köyüne teröristlerce baskınlar düzenleniyor. Baskınlarda Tel Abyad ve Rasulayn’da Suriye Milli Ordusu saflarında bulunan askerlerin yakınları gözaltına alınıyor.

MERKEZ AYN İSA’DA

Tel Abyad güneyindeki Ayn İsa’da ise Rusya ile PKK/YPG ‘koordinasyon merkezi’ kurdu. Yerel kaynaklar hafta başında kurulan merkezde Rus subaylar ile PKK elebaşlarının birlikte çalışmalar yürüttüğünü ifade ediyor. Koordinasyon merkezine önceki gün 25 araçlık silah, mühimmat ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Konvoyun görüntülerini yayınlayan PKK’ya yakın yayın organları silah ve mühimmatın kendilerine destek amacıyla getirildiğini iddia etti.

SİVİLLERE İZİN YOK

ABD ile varılan mutabakat sonucu boşaltılması gereken Tel Abyad ile Rasulayn arasında da durum diğer yerlerden farksız. Terör örgütü Tel Abyad’ın güneyindeki askeri varlığını devam ettiriyor. Özellikle M4 karayoluna yakın bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütü PKK’ya karşı savaşan Suriye Milli Ordusu’nun şehit sayısı Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı 9 Ekim’den buyana 151’e ulaştı. Karayolunda ulaşım zaman zaman tamamen duruyor. Rejimin bölgeye yığınağı da devam ediyor. M4’ün güneyinden Rasulayn ve Tel Abyad’a geçmek isteyen sivillere izin verilmiyor.

REJİMİN PKK KOLORDUSU

Bu arada Rusya, Esed rejimi ve PKK arasında ‘üniforma pazarlığı’ sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütünün rejim ordusu ile birleşmesini desteklediklerini bir kez daha ifade etti. Dün Barzani yönetimine yakın bir televizyon kanalına konuşan terör örgütünün elebaşı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Mustafa Ferhad Abdi, rejim ve Ruslarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. 100 bin kişilik bir yapılanmaları olduğunu iddia eden terörist Abdi, rejim ordusuna ‘bağımsız bir kolordu’ olarak girmeye hazır oldukları mesajını verdi.

  • Kamışlı’ya kargo geldi
  • Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde son birkaç gündür nakliye hareketliliği yaşanıyor. Kentte rejim kontrolünde bulunan havaalanına çok sayıda Rus kargo uçağı inip kalkıyor. Gece-gündüz devam eden hava nakliyelerinde kargo uçaklarının ne taşıdığı şimdilik meçhûl.

Almanya’da PKK-Nazi ortaklığı
DÜNYA
Almanya’da PKK-Nazi ortaklığı

Kerkük petrolü İsrail’e akacak
DÜNYA
Kerkük petrolü İsrail’e akacak
Türkiye kavgası

Türkiye kavgası

​ABD'li senatörler Erdoğan'ın ziyaretini sabote etmeye çalıştı.
Konvoy sırası Rusya’da

Konvoy sırası Rusya’da

​​Rusya da ABD gibi PKK/YPG'ye silah yardımı yapmaya başladı.​
Hapiste 40ülkeden DEAŞlı var

Hapiste 40
ülkeden DEAŞ'lı var

​Cezaevindeki 1172 teröristin 750'si yabancı uyruklu.
Barış Pınarı<br>İsrail'i vurdu

Barış Pınarı
İsrail'i vurdu

​Irak'ı hedef alan saldırılar bıçak gibi kesildi.
Avrupa'da lider

Avrupa'da lider

​Deplasmanda Wolfsberger'i deviren Başakşehir liderlik koltuğunda.
Kerkük petrolü<br>İsrail'e akacak

Kerkük petrolü
İsrail'e akacak

​ABD-Rusya-PKK-Esed ve İran, Ebu Kemal'de anlaştı.

Beşiktaş veda etti

Beşiktaş veda etti

​Braga'ya 3-1 kaybeden Beşiktaş Avrupa Ligi'nde havlu attı.

Ateş püskürdü

Ateş püskürdü

Trump'ın hedefinde ​azil soruşturması ve basın vardı.

Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
'Eski dost'u <br>durduramadık

'Eski dost'u
durduramadık

Trabzonspor, Fernandes'in iki gol attığı maçtan eli boş döndü.
Portekiz'de <br>skandal karar!

Portekiz'de
skandal karar!

​Litvanyalı hakem için tepki mesajları atılıyor.
Kırmızı listeden <br>2 isim çıktı

Kırmızı listeden
2 isim çıktı

Birçok saldırının failler teröristler öldürüldü.
PKK bölgeden çekilmedi

PKK bölgeden çekilmedi

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan açıklama.
Hutbede ismi Atatürk yasaklamış
Gündem

Hutbede ismi Atatürk yasaklamış

“Hutbelerde neden Atatürk’ün adı geçmiyor” diye istismar siyaseti yapanlara tarihi cevap arşivden çıktı. Atatürk, 5 Mart 1924 tarihli kararname ile hutbelerde adından bahsedilmesini bizzat kendi imzası ile yasaklamış. Tüm valiliklere gönderilen kararnamede kişilere değil, millete ve Cumhuriyet’e dua edilmesi isteniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok beğendiği öneri için sözünü tuttu: 11 Kasım 'Milli Ağaçlandırma Günü' ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 Kasım Ağaçlandırma Seferberliği" nedeniyle yayımladığı genelgede, her yıl 11 Kasım gününün "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlanacağını belirtti. Erdoğan, 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de tüm yurtta eş zamanlı olarak gerçekleşecek fidan dikme etkinliği için vatandaşlara çağrıda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz'da Abdullah Enes Şahin isimli bir gencin Twitter hesabından paylaştığı ve kısa sürede etkileşim alan "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek vermişti. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, söz konusu paylaşıma verdiği yanıtta, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer vermişti.
Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak
Ekonomi

Kredi kartında kritik düzenleme: Bankaya gitmeye gerek kalmayacak

Kredi kartı sözleşmelerinde aranan yazılı şekil ve ıslak imza şartı kaldırılıyor. Kredi kartı çıkarmak için vatandaşlar banka şubelerine gitmeden uzaktan iletişim araçları ile online kanallar üzerinden gerekli olan sözleşmeleri yapabilecek. Düzenlemenin 2020 yılında uygulamaya alınması için 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nda da değişiklik yapılması için çalışma başlatılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.