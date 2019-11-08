Konvoy sırası Rusya’da

Türkiye ile ayrı ayrı mutabakat imzalayarak PKK/YPG’li teröristleri sınırdan en az 30 kilometre içeri çekme sözü veren ABD ve Rusya’nın taahhütleri havada kaldı. Örgüt bölgede hem ABD hem Rusya hem de Esed rejimiyle ortak çalışmalarına devam ediyor. Moskova’nın “M4 karayolunun güneyine çekildiler” dediği terör örgütü faaliyetlerini tam gaz devam ediyor. Terör örgütü önceki gün çatışmaların şiddetlendiği M4 karayolu üzerindeki Tel Temr kasabasına yeni takviye güç gönderdi. Ağır silahlarla donatılmış onlarca kamyonet ve zırhlı araçlarla bölgeye intikal eden teröristler, gündüz saatlerinde kameralar önünde şov yaptı. Rasulayn’ın hemen güneyindeki bölgeye Rakka batısındaki Tabka’dan da takviye terörist gönderildi. Rusya-Esed-PKK kontrolündeki Kamışlı’da da birçok Arap köyüne teröristlerce baskınlar düzenleniyor. Baskınlarda Tel Abyad ve Rasulayn’da Suriye Milli Ordusu saflarında bulunan askerlerin yakınları gözaltına alınıyor.

MERKEZ AYN İSA’DA

Tel Abyad güneyindeki Ayn İsa’da ise Rusya ile PKK/YPG ‘koordinasyon merkezi’ kurdu. Yerel kaynaklar hafta başında kurulan merkezde Rus subaylar ile PKK elebaşlarının birlikte çalışmalar yürüttüğünü ifade ediyor. Koordinasyon merkezine önceki gün 25 araçlık silah, mühimmat ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. Konvoyun görüntülerini yayınlayan PKK’ya yakın yayın organları silah ve mühimmatın kendilerine destek amacıyla getirildiğini iddia etti.

SİVİLLERE İZİN YOK

ABD ile varılan mutabakat sonucu boşaltılması gereken Tel Abyad ile Rasulayn arasında da durum diğer yerlerden farksız. Terör örgütü Tel Abyad’ın güneyindeki askeri varlığını devam ettiriyor. Özellikle M4 karayoluna yakın bölgelerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Terör örgütü PKK’ya karşı savaşan Suriye Milli Ordusu’nun şehit sayısı Barış Pınarı Harekâtı’nın başladığı 9 Ekim’den buyana 151’e ulaştı. Karayolunda ulaşım zaman zaman tamamen duruyor. Rejimin bölgeye yığınağı da devam ediyor. M4’ün güneyinden Rasulayn ve Tel Abyad’a geçmek isteyen sivillere izin verilmiyor.

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REJİMİN PKK KOLORDUSU

Bu arada Rusya, Esed rejimi ve PKK arasında ‘üniforma pazarlığı’ sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı, terör örgütünün rejim ordusu ile birleşmesini desteklediklerini bir kez daha ifade etti. Dün Barzani yönetimine yakın bir televizyon kanalına konuşan terör örgütünün elebaşı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Mustafa Ferhad Abdi, rejim ve Ruslarla görüşmelerin sürdüğünü söyledi. 100 bin kişilik bir yapılanmaları olduğunu iddia eden terörist Abdi, rejim ordusuna ‘bağımsız bir kolordu’ olarak girmeye hazır oldukları mesajını verdi.

Kamışlı’ya kargo geldi



Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Suriye’nin Kamışlı kentinde son birkaç gündür nakliye hareketliliği yaşanıyor. Kentte rejim kontrolünde bulunan havaalanına çok sayıda Rus kargo uçağı inip kalkıyor. Gece-gündüz devam eden hava nakliyelerinde kargo uçaklarının ne taşıdığı şimdilik meçhûl.

DÜNYA Almanya’da PKK-Nazi ortaklığı