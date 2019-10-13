Barış Pınarı Harekatı: YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

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Mehmetçik ve vatan için sınırda 50 kurban kesildi

Şanlıurfa’nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçikler için 50 kurban kesildi. Yetiş-Tim Derneği Bursa Şube Başkanı Şerife Sağlam, "Hayvanlarımızı aldık. Allah'ın izniyle bugün de burada Allah için, Mehmetçiğimizin selameti için, vatanımızın selameti için hayvanları kurban edeceğiz" dedi.