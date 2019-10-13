Dünya Barış Pınarı Harekatı YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
ORTADOĞU

Barış Pınarı Harekatı: YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Barış Pınarı Harekatı: YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Fırat'ın doğusunun teröristlerden arındırılmasına yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı 5’inci gününe girerken terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Teslim olan terör örgütü üyeleri.
Teslim olan terör örgütü üyeleri.

Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ederken, çaresiz kalan teröristler silahlarını bırakıp, kaçmaya başladı. Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk askeri, yiyeceklerini terör örgütü üyeleri ile paylaştı.
  • Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, TSK birliklerinin bölgedeki ilerlemesi sürerken, köşeye sıkışan teröristler de kaçmaya başladı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında 24 terörist teslim oldu.

  • Terör örgütü YPG/PYD üyesi 24 terörist ise güvenlik güçlerine teslim oldu. Türk askeri, teslim olan terör örgütü üyelerine kumanyalarından verdi. Terör örgütü üyeleri, ardından ifadeleri alınmak üzere birliklere götürüldü.

Teslim olan üyeler, silahlarını bırakıp güvenlik güçlerine sığındı.

Terör örgütünden kopmaların artması üzerine, örgüt liderlerinin 'infaz' dahil çeşitli yöntemlere başvurdukları da belirtildi.

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